Приморский театр оперы и балета подвел итоги первого года работы

Торжественное закрытие первого творческого сезона Приморского театра оперы и балета состоялось 14 июня во Владивостоке. Завершила сезон постановка оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Театр провел поистине незабываемый первый творческий сезон и «Кармен» - достойное его завершение, страстное и яркое. Впервые премьера «Кармен» в Приморском театре оперы и балета была представлена в начале июня в рамках «Дней французской культуры». Опера стала заключительной премьерой сезона и в дальнейшем войдет в репертуар театра.

За первые семь месяцев театр представил четыре оперные премьеры: «Кармен» Ж. Бизе и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Алеко» С. Рахманинова и «Паяцы» Р. Леонкавалло. Девять балетных премьер, среди которых знаменитое «Лебединое озеро», "Вальпургиева ночь", «Четырнадцатая" на музыку Д. Шостаковича, «Призрачный бал» Д. Брянцева на музыку Ф. Шопена, «Мадам Бовари» на музыку С. Рахманинова.

Художественный руководитель театра Антон ЛУБЧЕНКО рад, что теперь и приморская публика может приобщиться к подлинному шедевру оперного искусства, пожалуй, одной из самых популярных опер в мире – «Кармен».

И публике опера пришлась по душе - представление завершилось длительными овациями зала. Криками «браво» встречали не только Приму, но и исполнительницу партии Микаэлы - Елену СТИХИНУ, которая поразила слушателей своим чистейшим сопрано. Партию Кармен исполнила солистка Мариинского театра Мария МАКСАКОВА.

На пресс-конференции, которая состоялась перед спектаклем, прима отметила, что кадры решают всё: «Я считаю, что Владивостоку просто очень повезло с Антоном Лубченко. Театр стал известен далеко за пределами Приморского края, это действительно яркий старт. Это похоже на чудо – за такие короткие сроки создать великолепный коллектив».

Вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА также восхищена феноменом приморской оперы: «Никто не верил, что будет прекрасный хор, состоящий только из приморцев. Многие сомневались, что оркестр сможет исполнять такие невероятно сложные и красивые произведения. Это невероятное счастье наблюдать за расцветом искусства в Приморье!».

Сейчас в театре идет активное освоение русского симфонического репертуара: в рамках 24 концертов симфонической музыки уже сыграны четыре сложнейших симфонии, значительная часть сочинений Прокофьева. Пробует себя театр и в западно-европеском наследии: в симфоническом Брамсе, в Рихарде Штраусе.

По доброй традиции, театр откроет второй сезон туром по городам Приморья. В этот раз география будет еще шире - оперные арии услышат в хасанском и тернейском районах.

«Хочется поблагодарить губернатора края Владимира Миклушевского за постоянное внимание и поддержку самых смелых проектов нашего театра. Мы полюбили наших зрителей, готовы радовать и восхищать их, готовы работать с утра до ночи и с трепетом ждать зрительских аплодисментов на каждой новой премьере!" – отметил художественный руководитель театра Антон Лубченко.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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