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Международная акция "Ночь музеев" в ЦСИ "Заря" пройдет под ритмы музыкантов Владивостока

16 Мая 2015, 12:15 | Приморье

Во Владивостоке в Центре современного искусства «ЗАРЯ» с 11.00 16 мая до 01.00 17 мая будет проходить специальная программа в рамках международной акции «Ночь музеев»

Посетителям будут предложены ежечасные экскурсии по выставкам, мастер-классы, handmade-маркет, мультипликационный марафон. Главная особенность программы «Ночи в музее» – музыкальная часть, которая включит в себя живые выступления владивостокских музыкантов и лекции по музыкальной культуре. На все мероприятия вход свободный.

В течение всего дня в малом зале будет работать выставка «Вместе и врозь. Городская семья в России в XX веке». Экспозиция повествует о событиях «советского столетия» через истории двенадцати российских семей в рассказах и фотографиях из семейных альбомов, четыре семьи - из Владивостока. Выставка «Её» (вход строго 18+)в большом зале представляет собой попытку анализа  формальных проявлений «женских» тем в современном искусстве и образа современной женщины в фокусе её личных переживаний окружающего мира. Обе выставки можно будет посмотреть как самостоятельно, так и в составе экскурсий, которые будут проходить раз в час.

В 16:00 в арт-резиденции «ЗАРЯ» (Цех 2, вход 1) молодой художник из ТурцииБаран Кагинли в рамках своего мастер-класса предложит поработать над портретом самой узнаваемой личности для советского человека, избегая при этом клише в самой технике создания данного портрета. Участники задумаются о явлении массового тиражирования образа, а также вспомнят забытые в детстве приемы копирования изображения.

В 17:00 в читальном зале пройдет лекция уличного художника из Екатеринбурга Славы ПТРК «Социальное уличное искусство сегодня» (вход 18+). Он расскажет о своем опыте в стрит-арте и о том, как социальное искусство, вслед за изменениями на улицах, меняет людей изнутри.

«Музыкальная ночь» включит в себя живые выступления владивостокских прогрессивных музыкантов и лекции на тему музыкальной культуры. Программу откроет Руслан Земляникин — звукорежиссер, аранжировщик, музыкант-экспериментатор.В своей лекции «Основы цифровой звукозаписи» (кинозал, 18:00-20:00) онрасскажет о том, из чего состоят звуки и музыка, как работает компьютерная звукозапись, о чем думает саунд-продюсер, и что понадобится для того, чтобы самостоятельно начать работать со звуком.

С 20:00 до 22:00 пройдет лекция «Звуковые эксперименты поэтов» экспериментатора,поэта-минималиста и неотъемлемого участникакультурной жизни Владивостока Спартака Голикова.В лекции речь пойдет об истоках и развитии жанра spoken word. Звучащие стихи: от золотого века авангарда до здесь и сейчас с остановками на наиболее интересных представителях жанра.

Музыкальный блок в 22:00 начнётся с выступления молодого талантливого музыкантаДениса Клейменова, который исполнит произведения ярчайших представителей экспериментальной музыкальной сцены: Джона Кейджа, Эрика Сати, Чилли Гонзалеса.

Программа музыкальных выступлений продлится до 1:00 ночи. Со своим сетом выступят киберцыгане и эксперименталисты ANK YQU, которые смиксуют живую и электронную музыку, импровизацию и психолирику. Своих хиты в новом звучании представит и одна из самых ярких групп Владивостока «Листья Травы». Финальным аккордом программы будет джем-сейшн –коллективная музыкальная импровизация с лучшими эксперименталистами Владивостока, в рамках которой «ЗАРЯ» приглашает принять участие всех желающих.

Кроме того, в течение всего дня будет проходить детская и семейная программа, состоящая из мастер-классов, handmade-маркета, мультипликационного марафона. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

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Теги: Ночь музеев  акция  заря 



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