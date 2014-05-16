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Кавалеровский район Приморского края отмечает юбилей

16 Мая 2014, 15:44 | Приморье

3 июня Кавалеровский район отметит 60-летний юбилей. На праздник приглашены почетные гости, соседи кавалеровцев из других районов.

Запланировано множество мероприятий: радиогазета «Пою тебе, район», автоэкскурсия «Семь чудес Кавалеровского района», экологическая акция с посадкой кедров на «Аллее кедра», открытие выставки в ККЗ «Россия», спортивная эстафета, конкурс исполнителей на гитаре «Серебряные струны», конкурс рисунков на асфальте, фестиваль граффити «Арт Кавалерово», концерт хора ветеранов «Вечерняя звезда», состязания по настольным играм - шахматам, шашкам, лото, домино, танцевальный вечер «В городском саду играет…», посадка саженцев гостями района и много других мероприятий, которые пройдут 3-6 июня. Торжественное собрание, посвященное юбиляру, пройдет в ККЗ «Россия» в 16 часов 6 июня.

6 июня также кавалеровцы смогут увидеть кинофильм на открытой площадке, в 19 часов в «России» - концерт Сергея ПРИМОРСКОГО. Состоятся массовые народные гуляния на площади перед ДК им. Арсеньева и в парке, спортивные состязания по воркауту, по уличному баскетболу, концерты, будут организованы игры для детей, праздничная торговля на центральной площади, здесь же развернется улица мастеров с продажей сувениров; вечером для молодежи пройдет дискотека, а завершатся торжества в честь юбиляра праздничным салютом.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: приморье  праздники  культура  юбилей 



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