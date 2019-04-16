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Юных приморцев ждут в академии хореографии

16 Апреля 2019, 16:40 | Приморье

Московская государственная академия хореографии начинает прием девочек и мальчиков для обучения в своем Владивостокском филиале в 2019-2020 учебном году. Просмотр желающих поступить в МГАХ намечен на май. Заявки на участие в просмотре принимаются от родителей будущих танцоров из Приморья и других регионов Дальнего Востока.

Сегодня Московская Государственная академия хореографии – признанный во всем мире образовательный центр в области балетного искусства. Выпускники академии возглавляют ведущие балетные труппы России, а также зарубежных стран, таких как США, Италия, Франция, Германия и другие. Напомним, что договоренность об открытии филиала МГАХ во Владивостоке была достигнута в феврале 2019 года в ходе встречи губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО и ректора академии Марины ЛЕОНОВОЙ.

Обеспечение максимальной доступности российского и мирового культурного наследия для жителей Приморского края является одной из задач государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2021 годы. По мнению главы региона Олега Кожемяко, открытие филиала Московской государственной академии хореографии во Владивостоке станет значимым событием для культурно-образовательной жизни Приморья. Также губернатор призвал создавать танцевальные секции в муниципалитетах, чтобы ребята из приморской глубинки тоже могли приобщаться к искусству хореографии и попробовать свои силы при поступлении в ведущее учебное заведение этого профиля.

- Необходимо, чтобы была сформирована своя балетная труппа из приморцев и ребят из других регионов, которые будут учиться здесь. С учетом высокого статуса академии, тех знаний, которые здесь востребованы и зрителями, и учениками, конечно, хотелось бы создать базовое училище, которое сформирует в последующем состав Мариинки, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Набор учащихся в приморский филиал МГАХ на 2019-2020 учебный год будет проходить в три этапа в помещении Школы-интерната для одаренных детей по адресу: Владивосток, улица Чапаева, 5. Первый тур состоится с 23 по 25 мая, когда опытные педагоги учебного заведения оценят физические данные детей. 27 и 28 мая состоится второй этап отбора – прохождение медицинской комиссии.

Завершится отбор третьим туром, который пройдет 30 мая. К нему будут допущены ребята, прошедшие первый и второй туры. Здесь конкурсная комиссия определит и оценит музыкальность, танцевальные способности ребенка, координацию, эмоционально-образную выразительность и пластичность.

В этапах отбора вправе участвовать абитуриенты, заканчивающие начальную школу, переходящие из четвертого в пятый класс общеобразовательной школы. Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными в Московской Государственной Академии хореографии. Дети приходят на все этапы набора вместе с родителем или законным представителем.

Подробная информация о приеме в филиал МГАХ Владивостока находится на сайте Московской Государственной Академии хореографии в разделе: Поступление. Филиалы. Филиал во Владивостоке. Кампания по набору 2019г. Контактный телефон для консультаций во Владивостоке: +7 914 792-02-99, +7 977 807-88-19.

Артем СТРОГИН,
фото Юрия РОГОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: академия  хореография  балет 



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