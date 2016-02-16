Сергей Лазарев прилетит во Владивосток с новой программой "The BEST"

30 марта во Владивостоке на сцене ФЕСКО-ХОЛЛ выступит Сергей Лазарев с новой концертной программой «The BEST», сообщает газета "Золотой Рог".

Большой гастрольный тур Сергея Лазарева с новой программой «The BEST», приуроченный к 10-летию его сольной карьеры, стартует по России. Казалось, еще недавно группа «SMASH!!», в составе которой начинал Сергей, гремела на всю страну. Однако, с момента распада группы прошло уже 10 лет.

За это время Лазареву удалось навсегда распрощаться с образом «черненького из «SMASH!!» и стать одним из самых востребованных и популярных певцов российской современной сцены. За 10 лет сольной карьеры Сергей Лазарев выпустил четыре успешных альбома, каждый из которых становился «золотым» по количеству проданных экземпляров. Песни и клипы Сергея занимали верхние строчки музыкальных чартов страны, он многократно становился обладателем престижных музыкальных премий и наград: «Золотой Граммофон» (в 2006 и 2014 г.г.), Премия «МУЗ-ТВ» («Прорыв года» в 2006, «Лучший исполнитель» в 2009, «Лучший альбом» в 2011, «Лучшее концертное шоу» в 2014), MTV AWARDS (в 2006 и 2008 г.г.), «Звуковая дорожка» (за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014 г.г.) и другие.

Новая концертная программа «The BEST» длится два часа, в нее входят лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках – главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Нереальная Любовь», «Electric Touch», «Moscow to California», «Lazerboy», а также другие композиции.

Предыдущая программа Сергея называлась «ЛАЗАРЕВ» и была названа критиками и зрителями одним из лучших и качественных концертов российских поп-звезд за последнее время, в подтверждение этому канал Муз-Тв вручил Сергею заветную «тарелочку» премии Муз-тв 2014 в номинации «Лучшее концертное шоу года». В новой программе Сергей Лазарев вновь обещает всех удивить. Шоу «The BEST» - это современная, качественная поп-музыка, хитовые песни , живой звук, потрясающие постановки, красивые костюмы, драйв и бешеная энергетика артиста и его команды. Всё это уже давно стало фирменным знаком Лазарева.

По словам организаторов, незабываемое шоу никого не оставит равнодушным!

Концерт состоится 30 марта в 20.00 на сцене ФЕСКО-ХОЛЛ во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.