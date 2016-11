Во Владивостоке на джазовом фестивале сыграют саксофонист из Гарлема и трио московских джазменов

15 ноября на XIII международном джазовом фестивале выступит очередной российско-американский коллектив, концерт которого стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США и Приморской краевой филармонии: нью-йоркский саксофонист Годвин Луи (Godwin Louis) сыграет вместе с трио московских джазменов под руководством пианиста Алексея Подымкина, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Свой международный проект музыканты назвали Real Illusions Quartet (“Квартет реальных иллюзий»).

«Я уверен, что сегодня вечером мы в очередной раз убедимся, что джаз – это гениальная форма музыкального синтеза, - говорит Майкл Кийс, Генконсул США во Владивостоке. – Годвин Льюис и российские музыканты родились и оттачивали исполнительское мастерство в разных концах света. Но в этом и состоит суть и величие джаза: он появился и эволюционировал как сотворчество музыкантов самого разного происхождения и личного опыта».

Представляем американского участника группы Real Illusions Quartet:



Годвин Луи родился в нью-йоркском Гарлеме и получил блестящее образование в ведущих университетах страны. Он начал играть на саксофоне в девять лет и сумел совмещать отличную учебу в школе с освоением инструмента. Еще старшеклассником его пригласили играть в джазовом оркестре штата Коннектикут. Закончив в 2003 году с отличием среднюю школу, Годвин удостоился Grace Norton Dudley Scholarship - именной стипендии, которая полностью оплачивала его учебу в любом колледже страны по его выбору.



Годвин Луи выбрал Музыкальный колледж Беркли (Berkeley College of Music) во время учебы в котором он был награжден Edwin Jones award. Эта награда дала молодому саксофонисту возможность выступать на одной сцене с целой плеядой самых харизматичных джазменов страны и мира. После окончания колледжа саксофонист был приглашен в легендарный бостонский оркестр "Эйзер Оркестра" (The Either/Orchestra), с которым он объездил крупнейшие концертные площадки США и Европы.



Через несколько лет Луи стал одним из шести молодых музыкантов, получивших грант на обучение в Университете Лойола в Новом Орлеане (Loyola University New Orleans), который он закончил в 2011 году. Полностью оплачиваемая программа с получением степени включала в себя оттачивание исполнительского и преподавательского мастерства в ходе интенсивных мастер-классов и гастролей с выдающимися джазовыми исполнителями.



Сегодня Годвин Луи востребован как приглашенный солист на концертах и записях музыкантов из США и других стран. Однако еще одной страстью американского саксофониста является преподавание и популяризация музыки. География его мастер-классов охватывает самые разные континенты и страны - от Мексики, Канады и Гаити, до Франции, Великобритании и Китая.

За день до концерта во Владивостоке Годвин Луи побывал в Находке. На его мастер- класс в Приморском краевом колледже искусств собралось около 100 человек, сообщили "Золотому Рогу" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.