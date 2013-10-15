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В Приморье вышли в свет новые страницы книжной серии "Земля Вольной Надежды"

15 Октября 2013, 17:02 | Приморье

В издательстве «Валентин» к 75-летию образования Приморского края вышла в свет вторая книга из авторской серии «Земля Вольной Надежды» - «Тревожные годы Приморья (1917 – 1922 гг.). Свидетельства эпохи» Валентина Пака.

Она посвящена, пожалуй, самому драматическому периоду в истории жизни края.

«Пять лет истории российского Приморья – с 1917 по 1922-й – это чехарда правительств, кровь, смерть. Это страшная трагедия народа, страны, - говорит автор Валентин Пак. – Здесь, на далекой окраине России, решалась окончательная судьба страны. Власть переходила из рук в руки рекордное количество раз. 25 октября 1922 года Дальний Восток был полностью освобожден от иностранных войск и так называемых «белогвардейцев». Столица Приморья стала последней точкой исхода, размежевания «красных» и «белых». Отсюда ушли в эмиграцию те, кто не принял новую власть».

 Об этом периоде написано множество научных исследований; о нем рассказывают воспоминания красных партизан и большевиков, с одной стороны, и деятелей белогвардейского движения, а впоследствии эмигрантов - с другой. Они дают разную, порой резко противоположную оценку всему, что происходило тогда на Дальнем Востоке России.

Автор, опираясь на подлинные документы, которые сохранились в архивах и музеях, и мемуары современников, по возможности объективно старается рассказать о тех  далеких событиях. В книге также представлены редкие фотографии того времени.

Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморью - 75  литература  праздники  книги  история 



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