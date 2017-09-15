В центре Владивостока ограничивают движение и парковку транспорта

Сегодня, 15 сентября, во Владивостоке состоится церемония закрытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка на нескольких центральных улицах города, сообщает администрация Владивостока.

Так, 15 сентября с 15:00 до 18:30 ограничения будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

- по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской.

На данный период времени будет организован объезд по Харьковской, Светланской, 1-й Морской, Алеутской и Посьетской.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.