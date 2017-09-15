Первая выставка Третьяковской галереи во Владивостоке представит около 50 шедевров

Первая выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется в Приморье в конце ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил губернатор края во время записи передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

По словам главы региона, в экспозиции будут представлены около 50 шедевров.

«Это будет лишь первая крупная выставка, затем будем менять экспозиции раз в несколько месяцев. Выставка состоится в здании, которое мы в настоящее время готовим под филиал Третьяковки, в Приморской государственной картинной галерее – на Алеутской, 12. В настоящее время здесь уже проходит выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи, все желающие могут до 24 сентября увидеть картину Исаака Левитана “Март”», – подчеркнул губернатор.

Владимир Миклушевский также рассказал, что в Приморье продолжается работа по реализации еще нескольких совместных с крупнейшими музеями России проектов.

«Создание в Приморском крае филиалов знаменитых музеев – инициатива Президента России Владимира Путина. В здании, где разместится приморский Эрмитаж, в настоящее время идут ремонтные работы. Также на полях третьего Восточного экономического форума я встречался с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым, обсудили все детали открытия филиала этого учреждения», – отметил Владимир Миклушевский.

Кроме того, Приморье участвует в президентском проекте по созданию сети филиалов исторического парка «Россия – моя история». Музеи должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 году. Для приморского филиала парка выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

Напомним, соглашение о создании приморского филиала Третьяковки подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 31 августа. По ее словам, для галереи этот проект имеет очень серьезную и значимую внутреннюю мотивацию.

«Мы понимаем, что сейчас приехать в Москву или Санкт-Петербург для жителей регионов достаточно сложно. И готовы двигаться вглубь России для того, чтобы быть ближе к нашему зрителю», – сказала она.

Владимир Миклушевский считает открытие филиала государственной галереи в Приморье важным культурным событием для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Наши азиатские соседи интересуются русской культурой. Они с огромным интересом посещают российские музеи – Третьяковскую галерею, Эрмитаж, но для этого им сейчас приходится преодолевать большие расстояния. Совсем скоро жители Приморья и всего Дальнего Востока, а также иностранные туристы смогут посмотреть шедевры русской живописи во Владивостоке", – подчеркнул глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.