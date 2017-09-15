Группа "Би-2" бесплатно выступит на празднике во Владивостоке

Чествование полосатого хищника начнется в пятницу, 22 сентября. В молодежной библиотеке "БУК" (г. Владивосток, ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» – сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги. Начало презентации – в 16.00.

23 сентября в 12.00 в Уссурийске состоится открытие памятника сотрудникам Госохотнадзора.

Вечером того же дня, в 19.00, на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут балет «Кармен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

Кульминацией праздника станет праздничное шествие по Океанскому проспекту Владивостока, которое начнется в 12.00 24 сентября. Во Владивостоке по традиции во главе карнавала будет двигаться специализированная техника, передаваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края. В этом году это 10 автомобилей и пять квадроциклов.

«Ежегодно в шествии принимает участие около 10 тысяч человек. Самые яркие колоны будут отмечены призами», – рассказали организаторы.

Впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале Центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте Центра.

После шествия на площади будут работать интерактивные площадки, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Детям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты.

«В вечерней программе на центральной площади города выступят группы STARCARDIGAN и “Листья Травы”. Хэдлайнер праздника – группа “Би-2”. Вход на городской праздник и концерт свободный», – добавили в Центре «Амурский тигр».

Отметим, организаторами праздничных мероприятий выступают Центр «Амурский тигр» и Администрация Приморского края.