www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"

15 Сентября 2016, 12:45 | Приморье

Во Владивостоке, несмотря на неблагоприятную погоду, состоялось торжественное открытие выставочного пространства «Артэтаж», на котором с грандиозным успехом и массовым ажиотажем прошла презентация картин заслуженного художника России Евгения Евгеньевича Макеева под названием «Добро пожаловать. Назад в будущее». В качестве геолокации новой Владивостокской арт-резиденции был выбран небезызвестный исторический памятник культуры, Дом Демби, расположенный в самом центре приморской столицы по адресу Океанский проспект, 9. Об этом сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

 «Артэтаж» состоит из трёх уровней, на которых располагаются конференц-зал, зал временных выставок, где будут проводиться семинары и конференции, хранилище картин, реставрационная мастерская и пространство музейных экспозиций специально для российских художников из центральной части России, Сибири и конечно же Дальнего Востока. И несмотря на то, что ремонт всё ещё продолжается, «Артэтаж» распахнул двери, продемонстрировав во всей красе не только себя, но и картины замечательного художника Евгения Макеева.

Александр Иванович Городний, директор музея современного искусства «Артэтаж», ценитель современной живописи: «Это именно то, о чём я мечтал всю жизнь, ещё с конца восьмидесятых годов. Всем мэрам и губернаторам нашего прекрасного города я неоднократно писал письма о том, как нам нужен музей современного искусства. И, в конце концов, Игорь Сергеевич Пушкарёв принял решение расселить все конторы, расположенные в три этажа, и дал постановление на постройку музея. Хотелось бы отметить, что вся присутствующая немалочисленная публика очень ждёт, когда ремонт подойдёт к концу. В распоряжении мы имеем несколько огромных, просторных залов, которые вскоре будут окончательно реконструированы, но на данный момент, как вы видите, у нас уже есть достаточно большое выставочное пространство, на котором сегодня проходит выставка работ Евгения Макеева».

За 20 лет работы созданные им коллекции стали известны в городах США, в Итальянской Венеции, Японии, Макао, Гонконге. На сегодняшний день Александр Иванович Городний собрал и подарил городу более 1000 произведений искусства, которые на данный момент храняться в Доме Демби.

Заслуженный художник России Евгений Евгеньевич Макеев: «Я не экономист, но совершенно точно могу заявить, что город сегодня стал богаче, и дело не в моей выставке, а в том, что открытие «Артэтажа» - беспрецедентное событие Российского масштаба. Я чувствую огромную ответственность, участвуя в этом мероприятии, и уверен в том, что это место сможет стать лицом города».

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор:
Теги: выставка  арт-резиденция  артэтаж  художник 
         



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • robertmels18:00, 15.09.2016#

    Learning how to trade is the best thing that ever happened to me. I get to earn from the comfort of my own home. Interested in learning how to trade? Google Superior Trading System.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru