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Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
Во Владивостоке, несмотря на неблагоприятную погоду, состоялось торжественное открытие выставочного пространства «Артэтаж», на котором с грандиозным успехом и массовым ажиотажем прошла презентация картин заслуженного художника России Евгения Евгеньевича Макеева под названием «Добро пожаловать. Назад в будущее». В качестве геолокации новой Владивостокской арт-резиденции был выбран небезызвестный исторический памятник культуры, Дом Демби, расположенный в самом центре приморской столицы по адресу Океанский проспект, 9. Об этом сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.
«Артэтаж» состоит из трёх уровней, на которых располагаются конференц-зал, зал временных выставок, где будут проводиться семинары и конференции, хранилище картин, реставрационная мастерская и пространство музейных экспозиций специально для российских художников из центральной части России, Сибири и конечно же Дальнего Востока. И несмотря на то, что ремонт всё ещё продолжается, «Артэтаж» распахнул двери, продемонстрировав во всей красе не только себя, но и картины замечательного художника Евгения Макеева.
Александр Иванович Городний, директор музея современного искусства «Артэтаж», ценитель современной живописи: «Это именно то, о чём я мечтал всю жизнь, ещё с конца восьмидесятых годов. Всем мэрам и губернаторам нашего прекрасного города я неоднократно писал письма о том, как нам нужен музей современного искусства. И, в конце концов, Игорь Сергеевич Пушкарёв принял решение расселить все конторы, расположенные в три этажа, и дал постановление на постройку музея. Хотелось бы отметить, что вся присутствующая немалочисленная публика очень ждёт, когда ремонт подойдёт к концу. В распоряжении мы имеем несколько огромных, просторных залов, которые вскоре будут окончательно реконструированы, но на данный момент, как вы видите, у нас уже есть достаточно большое выставочное пространство, на котором сегодня проходит выставка работ Евгения Макеева».
За 20 лет работы созданные им коллекции стали известны в городах США, в Итальянской Венеции, Японии, Макао, Гонконге. На сегодняшний день Александр Иванович Городний собрал и подарил городу более 1000 произведений искусства, которые на данный момент храняться в Доме Демби.
Заслуженный художник России Евгений Евгеньевич Макеев: «Я не экономист, но совершенно точно могу заявить, что город сегодня стал богаче, и дело не в моей выставке, а в том, что открытие «Артэтажа» - беспрецедентное событие Российского масштаба. Я чувствую огромную ответственность, участвуя в этом мероприятии, и уверен в том, что это место сможет стать лицом города».
Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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