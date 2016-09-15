www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)

15 Сентября 2016, 12:02 | Приморье

В залах Приморского отделения Союза художников России состоялось торжественное открытие масштабной выставки под названием «Искусство натюрморта», которая посвящена одноимённому, излюбленному среди многих художников жанру изобразительного искусства – натюрморт. Об этом сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

В выставке приняли участие более 60 российских художников, представивших как свои новые, так и ранние работы. Любой желающий мог лицезреть представленную экспозицию картин в Приморском отделении Союза художников России (по адресу Алеутская, 14) вплоть до 7 августа, после чего, как известно, двери арт-пространства закрываются на тотальную реставрацию и открыты снова лишь к сентябрю нынешнего года.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор:
Теги: картина  выставка  художник 
       



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • robertmels18:00, 15.09.2016#

    I never thought I could learn how to trade and really profit from it. Thanks to Superior Trading System for teaching me. If you are interested in how to make money through trading Google Superior Trading System.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru