В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)

В залах Приморского отделения Союза художников России состоялось торжественное открытие масштабной выставки под названием «Искусство натюрморта», которая посвящена одноимённому, излюбленному среди многих художников жанру изобразительного искусства – натюрморт. Об этом сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

В выставке приняли участие более 60 российских художников, представивших как свои новые, так и ранние работы. Любой желающий мог лицезреть представленную экспозицию картин в Приморском отделении Союза художников России (по адресу Алеутская, 14) вплоть до 7 августа, после чего, как известно, двери арт-пространства закрываются на тотальную реставрацию и открыты снова лишь к сентябрю нынешнего года.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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