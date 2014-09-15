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У Владивостока будут свои киностудия и киношкола
В субботу, 13 сентября, в Приморье состоялось открытие XII Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
В ходе торжественной церемонии глава региона Владимир Миклушевский вручил приз "9822 км" Владимиру Меньшову за вклад в киноискусство. Напомним, известный российский режиссер в этот раз выступает на фестивале не только в качестве почетного гостя, но и является президентом кинофестиваля.
"Мы расширяем свои границы и находим новые площадки. Так, сегодня мы вас приветствуем в самом современном театре нашей страны. Я приглашаю всех кинорежиссеров снимать свои фильмы в самом красивом городе на земле - Владивостоке", - подчеркнул в своей речи Владимир Миклушевский.
По словам Владимира Меньшова, Приморский кинофестиваль обязательно станет уникальным. "Я считаю, что в Приморье должна быть организована своя киностудия и свой институт кинематографии. И я планирую в скором времени обратиться к руководству края с конкретным планом действии», - сказал он. Владимир Меньшов пообещал вести здесь свою мастерскую.
Напомним, в этом году на участие в кинофестивале заявки подали 84 страны. Всего отобрано 165 фильмов из 39 стран, и только 20 из них примут участие в конкурсе.
Фото: Анастасия Красильникова.
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Комментарии
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Псевдоним12:59, 07.01.2015#
Вали свой асфальт большой лопатой. Киностудия нужна для людей с талантом, которые не могут его реализовать в нашей приморской шараге. У меня много знакомых сценаристов, видео операторов и звуковиков от Бога. Позволить себе жить и работать в Москве они не могут. Здесь у них появится шанс. Мыслишь приземленно - не пытайся летать.
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"Я считаю, что в Приморье должна быть организована своя киностудия и свой институт кинематографии. И я планирую в скором времени обратиться к руководству края с конкретным планом действии», А за чей счет банкет????