У Владивостока будут свои киностудия и киношкола

В субботу, 13 сентября, в Приморье состоялось открытие XII Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».



В ходе торжественной церемонии глава региона Владимир Миклушевский вручил приз "9822 км" Владимиру Меньшову за вклад в киноискусство. Напомним, известный российский режиссер в этот раз выступает на фестивале не только в качестве почетного гостя, но и является президентом кинофестиваля.

"Мы расширяем свои границы и находим новые площадки. Так, сегодня мы вас приветствуем в самом современном театре нашей страны. Я приглашаю всех кинорежиссеров снимать свои фильмы в самом красивом городе на земле - Владивостоке", - подчеркнул в своей речи Владимир Миклушевский.



По словам Владимира Меньшова, Приморский кинофестиваль обязательно станет уникальным. "Я считаю, что в Приморье должна быть организована своя киностудия и свой институт кинематографии. И я планирую в скором времени обратиться к руководству края с конкретным планом действии», - сказал он. Владимир Меньшов пообещал вести здесь свою мастерскую.



Напомним, в этом году на участие в кинофестивале заявки подали 84 страны. Всего отобрано 165 фильмов из 39 стран, и только 20 из них примут участие в конкурсе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото: Анастасия Красильникова.