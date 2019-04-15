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Солисты Сеульской оперы открыли "Дальневосточную весну" во Владивостоке
Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» открылся блестящим выступлением солистов Сеульской оперы в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра
На сцену Приморской краевой филармонии в первый день фестиваля «Дальневосточная весна» вышли музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра и вокалисты из Республики Корея
Первый день XXVIII фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» ознаменовался ярким выступлением Тихоокеанского симфонического оркестра, за пультом которого на этот раз был приглашенный дирижер – главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Антон ШАБУРОВ (Хабаровск), и мастеров оперного пения из Республики Корея, сообщает газета «Золотой Рог».
Нынешний фестиваль классической музыки посвящен Году театра в России, что определило программу первого концерта, прошедшего под знаком знаменитой шекспировской истории любви на все времена. Прозвучали вторая сюита из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», симфонические танцы из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», а также увертюра к опере Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». В фойе филармонии зрителей встречали театральные персонажи: Ромео и Джульетта, чета Галецких, которые были первыми владельцами музыкального театра, в котором сегодня располагается краевая филармония, а также сама Дальневосточная Весна, символизирующая молодость и вдохновение.
Во втором отделении концерта прозвучали арии из популярных опер в исполнении солистов Сеульской оперы, но особенно зрителей тронуло исполнение самой юной участницы концерта песни Элизабет из мюзикла М. Кунце «Элизабет». Творческое сотрудничество приморских и корейских деятелей искусств успешно продолжается, благодаря традиционной поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.
Юные артисты вышли на сцену в третий день фестиваля. Отчетный концерт хореографического отделения детской школы искусств №6 г. Владивостока состоялся 14 апреля. Выступления совсем юных балерин и более опытных, но молодых преподавателей школы искусств никого не оставило равнодушным.
Дальневосточная весна продолжится еще несколькими концертами юных исполнителей классической музыки. Академический хор Дальневосточного института искусств, камерный хор ДВФУ и детский хор «Маячок» ДШИ при ДВГИИ выйдут на сцену филармонии 17 апреля в сопровождении студентов и преподавателей ДВГИИ. В программе произведения Г. Свиридова, В. Гаврилина, С. Екимова, а так же попурри на темы группы «АВВА» и знаменитые произведения для народных инструментов, фортепиано, скрипки и вокала.
Концерт из цикла «Тихоокеанский симфонический оркестр – детям» пройдет 20 апреля. Солистами Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА выступят дети - лауреаты различных музыкальных конкурсов со всего Приморского края.
Почитателей музыки Бетховена ждет интересная концертная программа, подготовленная инструментальным квинтетом и камерным ансамблем «Кармен» Приморской краевой филармонии, 19 апреля. В этот день также прозвучит музыка композиторов XX – XXI веков.
Ярким событием фестиваля «Дальневосточная весна» обещает быть и концерт закрытия, он состоится 25 апреля. В этот день на сцену большого зала Приморской краевой филармонии выйдет Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Анатолия Смирнова и выдающийся пианист, лауреат международных конкурсов Пэк Кон У (Республика Корея). Будет исполнен Концентр для фортепиано с оркестром №1 П.И. Чайковского. Как рассказали в филармонии, в настоящее время корейский пианист живет во Франции и выступает с ведущими оркестрами Европы. Он с интересом принял приглашение сыграть во Владивостоке, а Генеральное консульство Республики Корея оказало этому проекту большую поддержку.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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