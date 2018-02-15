Продолжаем серию публикаций известного поэта, члена Союза писателей России и лауреата литературных премий, Почетного гражданина Владивостока Бориса Лапузина о состоянии культуры в Приморье

Продолжение. Начало в №№ 4, 5.

Литературное произведение, о чем бы оно ни было написано, выражает впрямую или опосредованно автора. Не исключение и, как вынесено на обложку, «новая книга главного приморца современной литературной России» Василия АВЧЕНКО (выделено мной. - Б.Л.). «Главный приморец современной литературной России» подчеркивает свою исключительность с самодовольством собственной писательской способности, которую он проявлял еще в детстве: «В неглубокой канаве торчит кристалл кварца…» - писал я двенадцатилетний» (стр. 208). И это нельзя не заметить, когда в порыве затянувшегося юношеского максимализма и самовлюбленности попирается принцип литературного творчества, сформулированный Л.Н. ТОЛСТЫМ: узнай, что сделано до тебя, и иди дальше.

Узнать, что сделано до тебя на рыбную тему, молодому автору, судя по всему, просто неинтересно. Отсюда его категоричные заявления типа «О нашей дальневосточной рыбе - речной и морской - написано мало» (стр. 162). Что врать-то! Много написано «о нашей дальневосточной рыбе». Вот только некоторые книги: «Путина» Романа РАЙГОРОДЕЦКОГО, по которой был снят на «Мосфильме» одноименный фильм. Повесть камчатского писателя Николая РЫЖИХ «Рыбацкое море». Повесть камчатского писателя Николая САНЕЕВА «Рыбаки». Нашумевший роман писателя из Комсомольска-на-Амуре Владимира КОРНЕВА «Красная рыба»… Да и в Приморье писатели довольно полно раскрывали тему добычи рыбы и морепродуктов. Например, книга Бориса МИСЮКА «Рыбак - семь раз моряк», вышедшая в 2015 году в Канаде. Или роман Олега ЩЕРБАНОВСКОГО «Ловцы трепангов», за который он получил Государственную премию. А уж сколько в поэзии «о нашей дальневосточной рыбе»! Например, никакого сравнения не выдерживает ход горбуши в репортажности Авченко с философским стихотворением «Горбуша» сахалинского поэта Евгения ЗАМЯТИНА (см. текст на растре).

Достигнуть успеха в каждой области, как бы талантлив ты ни был, можно только в том случае, если стал профессионалом или стремишься стать профессионалом. Литературная работа не исключение. Но наш писатель, оказывается, совсем противоположного мнения. В своем пространном интервью газете «Дальневосточные ведомости» он амбициозно откровенен: "Я за любительство в сочинительстве". ("ДВ" № 8,15.02.2017 г.).

Вообще-то я не сторонник крутой критики молодого автора. Любая книга - творческий эксперимент: может получиться, может не получиться. Ну не удался «Кристалл в прозрачной оправе», а автор-то не без писательского дара. Создаст еще он свой шедевр. Только тут случай особый.

Василий Авченко после выхода своей книги начал, что называется, направо и налево костерить признанных приморских творцов литературных произведений: «В крае более 50 официальных членов Союза писателей. Но это членство не говорит о том, что этот человек - писатель. Это не писатели. Я не член ничего. И мне это не нужно» («Владивосток», 20 января 2016 г.).

Никого не хочет увидеть наш «не член ничего», ни члена Союза писателей России Елену ОБОЙМИНУ с ее более чем двумя десятками книг, ни члена Союза писателей России Геннадия ТУРМОВА со всеми его повестями, рассказами, очерками, ни члена Союза писателей России Анатолия СМИРНОВА с его тремя десятками книг, среди которых известный замечательный роман о Рихарде ЗОРГЕ «Висбаден всегда на связи», ни члена Союза писателей России Станислава КАБЕЛЕВА с его романами и повестями, ни члена Союза писателей России Николая ТЕРТЫШНОГО с его глубокой психологической художественной прозой - никто у нас не писатель, один Василий Авченко писатель. Прямо аберрация какая-то!

И мало того, Василий Авченко уже начал определять, кого, по его мнению, следует издавать, кого нет, кого надо подпускать к читателям, кого ни в коем случае. Пример - «Антология литературы Дальнего Востока», где наш «не член ничего» в почетном числе членов Редакционного совета.

Антология (проза Приморского края. 880 стр. 3 тыс. экз. 2016 г.) - проект издательства «Рубеж» - вместила произведения 35 приморских писателей от Владимира Арсеньева до Василия Авченко. Издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, фракции партии «Единая Россия», Законодательного собрания Приморского края и Ассоциации корейской организации Приморья. Солидная поддержка.

Надо полагать, многие из тех, кто причастен к этому академическому изданию, рассчитывали на объективную многогранную хрестоматию литературной истории нашего края. Но все оказалось не так, и вызывает по меньшей мере недоумение, если не возмущение.

Во-первых, художественная проза в нашем крае началась не с Арсеньева. Первый приморский профессиональный писатель, не включенный в антологию, - автор 10 томов романов, повестей, рассказов, очерков - морской офицер Александр МАКСИМОВ. Его первая книга «Плавание корвета "Аскольд"» вышла во Владивостоке в 1875 году. Книги поэзии выходили здесь еще раньше. Так что надо бы написать на титульном листе не «100-летию российской дальневосточной литературы посвящается», а по меньшей мере 150-летию оной.

Во вторых, Антология ни единой страницей произведений не представляет многих писателей, без которых литература края просто не представима. Нет дальневосточного классика, первого руководителя Приморского отделения Союза писателей Георгия ХАЛИЛЕЦКОГО, лауреата премии Александра ФАДЕЕВА, автора романов, повестей, пьес, рассказов, очерков, публицистики. Нет великолепного организатора литературной жизни в крае, первого уполномоченного литфонда СП СССР по Дальнему Востоку Василия Кучерявенко, автора повестей, отобразивших военные годы приморских моряков, «Перекоп» ушел на юг», «Пламя над океаном», «Люди идут по льду» и др.

Нет приморских прозаиков членов Союза писателей Александра БАЧУРИНА, Геннадия ГУКА, Михаила ДЕМЕНКА, Леонида ЕФИМИКОВА, Владимира ЛУПАЧА, Владимира ТРОЙНИНА и др. Нет писателей нашего времени Елены Обойминой, Геннадия Турмова, Анатолия Смирнова… Зато представлены писатели, которых без соответствующих комментариев вообще не надо бы включать в подобные Антологии. Например, Арсений НЕСМЕЛОВ.

Талантливый поэт Арсений Несмелов (колчаковский поручик МИТРОПОЛЬСКИЙ), оказавшись во Владивостоке, начал служить интервентам - стал редактором японской газеты «Владиво-Ниппи». В Приморье известно о злодеяниях японской интервенции в 1918-1922 годах прошлого века: массовые расстрелы, изощренные пытки, казни, геноцид населения. После изгнания интервентов из Приморья Несмелов-Митропольский перешел в Харбин, там в 1931 году вступил в члены фашистской партии. Публиковал свои фашистские стихи под псевдонимом Н. Дроздов. О фашистских стихах этого поэта подробно писал «Наш современник» в критическом отклике на издание в 2006 году двухтомника Арсения Несмелова в издательстве «Рубеж» Александра КОЛЕСОВА.

Конечно, Антология потому и Антология, что раскрывает всю литературную панораму, весь спектр писательской приморской жизни, включая, может быть, и таких убежденных фашистов, как Арсений Несмелов. (В анкетной графе «политические убеждения» он написал: «фашистские»). Но ведь тогда нужно бы давать слово и писателям - патриотам России. Иначе что получается: фашист Арсений Несмелов есть в приморской Антологии, а, к примеру, первого главного редактора альманаха «Советское Приморье», известного автора популярного, переизданного раз пять романа «Партизаны» полковника Николая Колбина, сражавшегося с фашистами на фронте Великой Отечественной войны, нет. Подмена, подтасовка, фальсификация.

Редактор-составитель, автор вступительной статьи и биографических справок писателей Александр ЛОБЫЧЕВ, позиционирующий себя как литературовед (? - Б.Л.) - редактор издательства «Рубеж», возглавляемого Александром Колесовым. «Рубеж» специализируется на издании книг в основном зарубежных авторов: Биргитта ИНГЕМАНСОН «Солнечный дворик», Альфред ХЕЙДОК «Звезды Маньчжурии», Ирина БРИННЕР «Что я помню» и др. Особенно повезло в «Рубеже» американке Элеоноре Лорд Прей. Ее книги «Письма из Владивостока», «Избранные письма» лежат едва ли не во всех владивостокских книжных магазинах и, увы, не отличаются читательской востребованностью.

Надо сказать, эта Элеонора в нашем краевом центре с некоторых пор стала прямо-таки культовой фигурой. Ей установлен памятник на главной улице, ее не оставляют без восторженного внимания СМИ. Хотя чем она знаменита? Писала письма из Владивостока в Америку? Да мало кто какие письма писал из Владивостока, во Владивосток!

В конце прошлого века известный литературовед, член Союза писателей профессор филологии Сергей Филиппович КРИВШЕНКО пытался издать письма с фронта талантливого дальневосточного поэта-моряка Георгия КОРЕШОВА, ушедшего из нашего города добровольцем на фронт и погибшего за Родину. Не нашлось спонсора.

Я читал рукопись этой книги поэта-патриота, вместившей трогательные фронтовые письма к жене и дочери и лирические стихи. Никакой «Рубеж», никакой Колесов, никакой Лобычев не собирались и не собираются издавать такую книгу, нужную для воспитания приморской молодежи, а вот письма Элеоноры Прей - пожалуйста!

Приморский государственный краеведческий музей имени В.К. Арсеньева отдал целый зал под экспозицию писем Элеоноры Лорд Прей. Когда-то была идея посвятить этот зал приморским Героям Советского Союза - что-то вроде Георгиевского зала. Куда там - Элеонора Лорд Прей важнее.

Недавно музей принял на работу А. Лобычева на должность организатора литературного музея Приморского края. Можно себе представить, какой это будет литературный музей по Лобычеву.

В ТЕМУ

Уймись, вода,

Смири гордыню, суша,

Встань на колени,

Дерзкий человек.

Идет на смерть

Усталая горбуша

По голым перекатам

Горных рек.

Чем дальше вверх,

Тем берега массивней,

Все жестче и острее

Дно реки.

И ловят жабры воздух

Конвульсивно,

И с хрустом отлетают

Плавники.

Пусть кровь ее

На дикий камень брызнет,

Чтобы оставить свой

Нетленный след.

Уйти из жизни

Ради новой жизни -

Такое право сильных

На земле.

Евгений ЗАМЯТИН, «Горбуша»

На фото Vl.Ru: Антология (проза Приморского края) - проект издательства «Рубеж» - вместила произведения 35 приморских писателей от Владимира Арсеньева до Василия Авченко. Надо полагать, что те, кто причастен к этому изданию, рассчитывали на объективную многогранную хрестоматию литературной истории нашего края…

Продолжение следует.