Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
В рамках XV Международного джазового фестиваля во Владивостоке состоится День корейского джаза
На сцену Приморской краевой филармонии 15 ноября выйдет участник XV Международного джазового фестиваля Чарли Джон. Он представит свои оригинальные композиции, шедевры поп-культуры, известные джазовые произведения, а также новое толкование корейских произведений и корейских баллад, сообщили организаторы концерта деловой газете «Золотой Рог».
Известный в Республике Корея блюзовый гитарист Чарли Джон в течение многих лет жил и работал в Калифорнии, выступая на различных концертных площадках и в клубах Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса и других городов США. Его исполнительской манере присущи сочетание джазовой легкости, импровизации со сложнейшими госпеловскими пассажами, блюзовой чувственностью, роком, а также корейской популярной музыкой. Каждая композиция, по мнению специалистов, отличается своеобразным органичным слиянием всех этих стилей.
Концерт Charlie Jung Band стал возможен при поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке. В приветственном слове Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке господина Ли Сок Пэ по случаю выступления корейского джазового коллектива во Владивостоке говорится: «Джаз – это язык, не требующий перевода. Я желаю Вам насладиться мастерством исполнения Чарли Джона, наполняющим наши души глубиной звука с помощью согревающих, но в тоже время изящных выражений с присущей корейской нации чувствительностью». Господин консул выразил уверенность, что выступление южнокорейского коллектива Charlie Jung Band будет способствовать укреплению дружеских отношений и взаимного понимания между нашими странами.
Ирина БАРАННИК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
- Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту
- Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке
- Владивосток на пять дней окунется в жгучие страсти
Новости раздела
- Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
- Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
- Во Владивосток вновь приходит большой джаз
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из США сыграет концерты в Хабаровске, Находке и Владивостоке
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- "Что такое пластинка? Разбил, и нет ее…"
- Киномеридианы вновь пролегли через Владивосток
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровском крае соратник Ишаева стал первым замом Фургала
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны