Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке

В рамках XV Международного джазового фестиваля во Владивостоке состоится День корейского джаза

На сцену Приморской краевой филармонии 15 ноября выйдет участник XV Международного джазового фестиваля Чарли Джон. Он представит свои оригинальные композиции, шедевры поп-культуры, известные джазовые произведения, а также новое толкование корейских произведений и корейских баллад, сообщили организаторы концерта деловой газете «Золотой Рог».

Известный в Республике Корея блюзовый гитарист Чарли Джон в течение многих лет жил и работал в Калифорнии, выступая на различных концертных площадках и в клубах Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса и других городов США. Его исполнительской манере присущи сочетание джазовой легкости, импровизации со сложнейшими госпеловскими пассажами, блюзовой чувственностью, роком, а также корейской популярной музыкой. Каждая композиция, по мнению специалистов, отличается своеобразным органичным слиянием всех этих стилей.

Концерт Charlie Jung Band стал возможен при поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке. В приветственном слове Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке господина Ли Сок Пэ по случаю выступления корейского джазового коллектива во Владивостоке говорится: «Джаз – это язык, не требующий перевода. Я желаю Вам насладиться мастерством исполнения Чарли Джона, наполняющим наши души глубиной звука с помощью согревающих, но в тоже время изящных выражений с присущей корейской нации чувствительностью». Господин консул выразил уверенность, что выступление южнокорейского коллектива Charlie Jung Band будет способствовать укреплению дружеских отношений и взаимного понимания между нашими странами.

Ирина БАРАННИК.