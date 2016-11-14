Владивосток – единственный на Дальнем Востоке - участвует в онлайн-чтениях Google третий раз

«МегаФон» объединил более 500 интернет-пользователей и знаменитостей в 8 городах в единое кинематографическое полотно в рамках проекта онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был». Владивосток принял участие во всероссийской акции, приуроченной к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания книги, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«МегаФон» в третий раз выступил интернет-партнером ежегодных онлайн-чтений, проводимых компанией Google. На площадке проекта во Владивостоке - в Научной библиотеке ДВФУ – известные люди краевой столицы, журналисты приморских СМИ, студенты и преподаватели университета вместе с сотнями людей по всей стране прочитали отрывки одного из самых загадочных романов русской литературы.

Мультимедийный проект «Мастер и Маргарита. Я там был» объединил в прямом эфире на YouTube прошедших кастинг интернет-пользователей, актеров театра и кино, журналистов и телеведущих, политиков и общественных деятелей, спортсменов, музыкантов, артистов и других знаменитостей, окружив их мистическим миром обожаемого несколькими поколениями романа. Во Владивостоке, так же, как и на других 10 российских площадках проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске, «МегаФон» предоставил канал доступа в интернет с общей пропускной способностью до 100 Мбит/с. Благодаря высокоскоростному интернету от «МегаФона» и использованию компьютерной графики интернет- зрители попадали в самый центр мистического действа романа, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе компании "МегаФон".

Среди чтецов на владивостокской площадке проекта были замечены директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, литературный критик Александр Лобычев, издатель Общества изучения Амурского края Марина Баринова, певица ЛюSEA, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников, а также директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко.

«Владивосток – единственный дальневосточный город, который становится участником он-лайн чтений третий год подряд, - отмечает Илья Красильников. - Думаю, что этот выбор не случаен: Приморье – край увлеченных людей, которые с радостью откликаются всему новому и интересному. Мобильные технологии по-настоящему сближают людей, и нашим специалистам по плечу любые технические решения, позволяющие донести отсюда строки любимых произведений до зрителей во всех уголках нашей страны».

На фото: Илья Красильников, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, участвует в онлайн-чтениях «Мастер и Маргарита. Я там был».

Автор фото - Ярослав Поволоцкий, FEFU.PHOTO