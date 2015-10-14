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Во Владивостоке раскупают билеты на XII Международный джазовый фестиваль

14 Октября 2015, 18:40 | Приморье
С 10 по 16 ноября в столице Приморья в 12-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль. Музыканты из США, Франции, Германии, Японии, Южной Кореи и России (Москва, Владивосток) порадуют дальневосточников, как классическим джазом, так и его экспериментальными жанрами. 
 
На пресс-конференции руководство Приморской краевой филармонии и местные музыканты-участники представили программу фестиваля, в которую вошли джазмены с мировым именем.
Большинство джазистов приедут во Владивосток впервые. «Внешнеполитический кризис никак не отразился на желании гостей поучаствовать в нашем фестивале, – поделилась Валерия Заруцкая, директор Приморской краевой филармонии. – Культура и искусство должны способствовать развитию международных отношений и дружбе между странами». 
 
В этом году фестиваль будет отличаться обилием женского джазового вокала. Одна из трех приглашенных вокалисток – Мирна Клейтон (США)  завершит его 16 ноября под аккомпанемент эстрадного оркестра Приморской филармонии Дмитрия Бутенко. «Певица уже имеет опыт работы с российскими музыкантами, она согласилась на сотрудничество и в этот раз. К тому же, Мирна отличается необычным прочтением джазовых стандартов, что, надеемся, понравится нашему зрителю», - отметила художественный руководитель филармонии Татьяна Сергеева. 
 
Традиционно в  празднике джаза поучаствуют и музыканты из Владивостока. В этом году это будет биг-бэнд  Приморского краевого колледжа искусств под управлением Александра Олейникова, группа «Cool Corral», джаз-банд «Премиум», квартет саксофонов ДВГАИ под управлением Виктора Задкова и джазовое "Трио имени Четвёртого". 
 
Нововведение организаторов – творческие встречи с музыкантами и ведущим после концертов. Во второй раз вести фестиваль будет член Московской и Международной Ассоциации джазовых журналистов, известный джазовый обозреватель Михаил Митропольский. В рамках фестиваля также будут проведены лекции, мастер-классы. 
 
В прошлом году фестиваль джаза посетило около 3000 зрителей. В 2015-м билеты немного подорожали, но организаторы надеются, что это не повлияет на наполнение залов. Напомним, что XII Международный джазовый фестиваль откроется 10 ноября выступлением российско-американского джазового квартета «The staple». Билеты на все концерты фестивальной недели можно приобрести в кассе Приморской краевой филармонии. Жители Владивостока уже активно раскупают билеты, а некоторые заранее запаслись абонементами на все концерты.
 
Дарья УШАКОВА. Фото автора.
 
Автор: Анастасия Красильникова
Теги: культура  фестиваль  джаз 



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