Во Владивостоке раскупают билеты на XII Международный джазовый фестиваль

С 10 по 16 ноября в столице Приморья в 12-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль. Музыканты из США, Франции, Германии, Японии, Южной Кореи и России (Москва, Владивосток) порадуют дальневосточников, как классическим джазом, так и его экспериментальными жанрами.

На пресс-конференции руководство Приморской краевой филармонии и местные музыканты-участники представили программу фестиваля, в которую вошли джазмены с мировым именем.

Большинство джазистов приедут во Владивосток впервые. «Внешнеполитический кризис никак не отразился на желании гостей поучаствовать в нашем фестивале, – поделилась Валерия Заруцкая, директор Приморской краевой филармонии. – Культура и искусство должны способствовать развитию международных отношений и дружбе между странами».

В этом году фестиваль будет отличаться обилием женского джазового вокала. Одна из трех приглашенных вокалисток – Мирна Клейтон (США) завершит его 16 ноября под аккомпанемент эстрадного оркестра Приморской филармонии Дмитрия Бутенко. «Певица уже имеет опыт работы с российскими музыкантами, она согласилась на сотрудничество и в этот раз. К тому же, Мирна отличается необычным прочтением джазовых стандартов, что, надеемся, понравится нашему зрителю», - отметила художественный руководитель филармонии Татьяна Сергеева.

Традиционно в празднике джаза поучаствуют и музыканты из Владивостока. В этом году это будет биг-бэнд Приморского краевого колледжа искусств под управлением Александра Олейникова, группа «Cool Corral», джаз-банд «Премиум», квартет саксофонов ДВГАИ под управлением Виктора Задкова и джазовое "Трио имени Четвёртого".

Нововведение организаторов – творческие встречи с музыкантами и ведущим после концертов. Во второй раз вести фестиваль будет член Московской и Международной Ассоциации джазовых журналистов, известный джазовый обозреватель Михаил Митропольский. В рамках фестиваля также будут проведены лекции, мастер-классы.

В прошлом году фестиваль джаза посетило около 3000 зрителей. В 2015-м билеты немного подорожали, но организаторы надеются, что это не повлияет на наполнение залов. Напомним, что XII Международный джазовый фестиваль откроется 10 ноября выступлением российско-американского джазового квартета «The staple». Билеты на все концерты фестивальной недели можно приобрести в кассе Приморской краевой филармонии. Жители Владивостока уже активно раскупают билеты, а некоторые заранее запаслись абонементами на все концерты.

Дарья УШАКОВА. Фото автора.