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Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
Проект «Театральная Россия», в основе которого лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции, стартует во Владивостоке в ноябре.
Как рассказали представители проекта, главной проблемой для организации проекта во Владивостоке был часовой пояс. Однако теперь принято решение о демонстрации ряда утренних спектаклей московских и питерских театров. Сейчас идет тестирование проекта и в ноябре мы уже увидим первые театральные афиши в сети кинотеатров «Иллюзион».
Напомним, в рамках кинофестиваля Меридианы Тихого во Владивостоке во вторник, 13 сентября, показали в записи спектакль «Лица» театра Александра Калягина Et Cetera. Гости столицы Приморья увидели постановку по рассказам Антона Чехова «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». В ролях: народный артист России Александр Калягин, народный артист России Владимир Симонов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
На фото кадр из спектакля "Лица".
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