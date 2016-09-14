Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ

Говоря о II Восточном экономическом форуме, только что прошедшем во Владивостоке, большинство наблюдателей, как правило, подсчитывают возможные экономические дивиденды от этого события, обсуждают итоги встреч на высшем уровне и др. Между тем культурная программа ВЭФ оказалась не менее насыщенной и была ориентирована как на гостей форума, так и на самих владивостокцев и гостей приморской столицы.

О том, каких усилий стоило подготовить культурную программу ВЭФ, корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» рассказал Роман НЕЧАЕВ, генеральный директор государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры».

- Роман Михайлович, расскажите, пожалуйста, в каких культурных направлениях вы работали, готовясь ко второму Восточному экономическому форуму, и что удалось воплотить в итоге?

- Для начала хочу отметить, что по организации культурной программы II Восточного экономического форума была проделана огромная работа департаментом культуры Приморского края, Приморским краевым центром народной культуры, Приморской краевой филармонией, Краевым драматическим театром им. М.Горького, Приморской картинной галереей, и в этом году к нам присоединилось Министерство культуры Российской Федерации.

Культурная программа II Восточного экономического форума включала в себя целый комплекс мероприятий, призванных раскрыть культурный потенциал региона для гостей форума, Приморского края и Владивостока.

Назову несколько наиболее значимых: премьера спектакля «Стена» по одноименному роману министра культуры РФ В.Р. Мединского, выступление Казанского академического оркестра La Prima Vera, конечно же, концерт Хора Валаамского монастыря, который оставил после себя самые позитивные отклики слушателей. На центральной площади Владивостока состоялось выступление Хора Турецкого.

Конечно же, центром событий стала набережная ДВФУ, на которой 9 субъектов Дальневосточного федерального округа в проекте «Улица Дальнего Востока» представили свои экономические достижения, рассказали о своей истории, представили обширные культурные программы.

Одна из главных задач проекта «Улица Дальнего Востока» - показать Дальневосточный регион во всей красе: уникальную природу, богатство традиций - культурных, исторических, экономических; туристический и промышленный потенциал региона и нынешнее мощное развитие, которое стало возможным благодаря вниманию и поддержке федерального центра.

На 14 площадках, представляющих культурную программу ВЭФ-2016, гости проекта «Улица Дальнего Востока» познакомились с уникальными особенностями каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа - Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, Сахалинской, Магаданской, Амурской и Еврейской автономной областей.

В этом году ко всем участникам фестиваля были предъявлены более высокие требования: помимо истории, обычаев и традиций необходимо показать инвестиционную и туристическую привлекательность регионов. Также более информационно насыщенными стали павильоны, которые в этом году имеют интересные творческие и архитектурные решения.

К примеру, на первом ВЭФ павильоны представляли собой единообразные, стандартные палатки из ПХВ, размером 5 на 5 метров, а сегодня это - полет фантазии, воплощенный в оригинальный арт-объект. Также особенностью презентаций можно назвать симбиоз традиций Дальнего Востока с инновационными технологиями. Особый акцент сделан на туристический потенциал дальневосточных регионов и его продвижение на самом высоком уровне.

На фестивале «Улица Дальнего Востока» также были представлены и несколько площадок федеральных органов исполнительной власти, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов. В рамках Года кино Министерством культуры установлены павильон и открытый кинотеатр.

Отличительной особенностью стал «Рыбный рынок», на котором были представлены оригинальные блюда дальневосточной кухни. Причем каждый из регионов привез своего повара для демонстрации приготовления традиционных блюд.

- Что, на ваш взгляд, любопытного было в экспозиции Приморского края? Какой она была?

- Павильон Приморского края на «Улице Дальнего Востока» был изготовлен в виде гигантского лотоса («лотос» на сегодняшний день находится на набережной ДВФУ, и на данный период времени прорабатывается вопрос по его дальнейшему использованию. – Прим. авт.). Условно, экспозиция в павильоне демонстрировала историческую и современную части развития нашего региона. Первая - «Порто-франко» - была представлена выставкой Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева. Вторая - «Край, наполненный жизнью».





Промышленную честь нашего региона отстаивала Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина - все желающие могли посмотреть и потрогать Ка-52 «Аллигатор» (российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения).

- Скажите, а как очутился на «Улице Дальнего Востока» павильон Республики Крым? Географически мы так далеко друг от друга...

- Концепция, которую представили Республика Крым и город Севастополь, - «Приморский парк» в гостях у Приморского края. Крым, который принял участие в мероприятии по приглашению организаторов Восточного экономического форума, представил гостям и участникам ВЭФ-2016 туристические и инвестиционные возможности, культурные и винодельческие традиции полуострова. Павильон Республики Крым и города Севастополя, площадь которого составила двести квадратных метров, был разделен на пять тематических зон: «Туристический бутик», «Винный бутик», «свободная экономическая зона», мультимедийная зона и выставка художников Крымской школы живописи.

- Как проходила подготовка презентаций соседних регионов?

- Здесь не обошлось без высоких технологий (смеется). Еще в прошлом году мы создали одноименную с проектом группу в WhatsApp, в которой состоит 77 человек - ответственных от регионов по разным направлениям. Общение не заканчивается, даже если проект подходит к своему завершению. Благодаря совместной работе у нас все и получилось. Если бы каждый регион действовал в одиночку, то, наверное, не было бы такого хорошего результата.

Каждый регион направил к нам свои делегации, общее количество делегатов «Улицы Дальнего Востока» составило около 1000 человек. Туда входили региональные министры культуры, их заместители, творческие коллективы, артисты, мастера-умельцы, сотрудники технических служб, шеф-повара, волонтеры, переводчики.

Помимо экспозиций и творческих коллективов каждый регион представил свои эксклюзивные символы: лотос, бриллианты, двухметровый палтус, моржи, золотоносный песок, спускаемый космический аппарат - чего там только не было!

- Какую оценку вы дадите своей работе и своим подчиненным?

- С благодарностью отношусь к коллегам, которые помогали на протяжении организации проекта. Моя же команда работала на результат. Считаю, что у нас все получилось. Отдельно хотелось бы поблагодарить творческие коллективы, это: «Отряд барабанщиков» Дальрыбвтуза; ансамбль песни и пляски ТОФ; Народный хор казачьей песни «Казачий край» из г. Партизанска; ансамбль народной песни «Звонница»; ансамбль народных инструментов «Озорники»; хореографический коллектив «Алиса»; ансамбль танца «Витаминки» и фолк-группу «Ковано колесо».

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Primorsky.ru