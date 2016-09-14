Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
Издательство «Валентин» в 2016 году выпустило в свет раритетную подборку книг к 125-летию пребывания наследника российского престола цесаревича Николая во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича».
Книга Ф.Э. Кларка «Великая Сибирская железная дорога».
Первоначально путешествие на Восток (1890-1891 гг.) будущего российского императора Николая II планировалось как морская кругосветка, с посещением не только Владивостока, но также Алеутских островов, Аляски. Всё перечеркнул инцидент в Японии (г.Оцу), когда один из полицейских нанёс цесаревичу удар саблей по голове, к счастью, рана оказалась не смертельной. Но программа дальнейшего маршрута была изменена.
Об этом и других эпизодах путешествия цесаревича можно узнать, прочитав уникальный трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича». Это полиграфический шедевр – полторы тысячи страниц, 700 иллюстраций, кожаный переплёт с золотым тиснением. Эксклюзивный вип-подарок! Тираж ограничен. Цена за три тома – 7 500 рублей, включая подарочную упаковку.
Книга «Великая Сибирская железная дорога»
В 1900 году, девять лет спустя после закладки цесаревичем во Владивостоке уникальной железной дороги, английский миссионер Ф.Э. Кларк совершил поездку по ещё не достроенному Транссибу. Он написал книгу, полную колоритных деталей, редких фотографий того времени. Примечательно, что путешествие из Владивостока до Лондона заняло 44 дня.
Книга «Великая Сибирская железная дорога» вышла в свет в 1904 году на английском языке. На русском – издана впервые. Цена – 350 руб., в кожаной обложке – 450 руб.
Книги издательства «Валентин» можно приобрести по адресам: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 59, магазин №26 (1-й этаж); конт. тел.: (423) 245-77-95, e-mail:anna_zil@mail.ru. В магазинах «Луна и грош»: ул. Алеутская, 26, тел.: (423) 254-25-77; Клуб Невельского: ул. Адмирала Фокина, 10а.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Мариинский театр выступил во Всероссийском детском центре "Океан"
- Путешествие с цесаревичем: 125 лет спустя
- Юные таланты поедут учиться балету в Петербург
- Первый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" соберет в Приморье ведущих солистов
- В Приморье собираются открыть филиал Русского музея
- Во Владивостоке можно приобрести диски лейбла "Мариинский"
- Жителям Уссурийска подарили памятник и сквер имени Пушкина
- Во Владивостоке откроется выставка культового художника Юрия Соболева
- В Приморье фестиваль "Человек и море" откроет гигантский осьминог
Новости раздела
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Сохраняя природу и национальные традиции
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
If you want a 100% legit, no scam trading course, just Google Superior Trading System. Through them I am earning more now. It’s the best thing that ever happened to me even.