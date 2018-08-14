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В Находке покажут "Путь российского угля"

14 Августа 2018, 17:56 | Приморье

Сборный проект включает в себя 70 уникальных фотографий

«Путь российского угля» - сборный проект из 70 фотографий, включающий в себя кадры из фондов выставки «Первозданная Россия», снимки о природе и жизни регионов, занимающихся транспортировкой угля и фотографий о шахтах и шахтёрах.  Выставка открылась в Доме молодёжи г. Находка, жители и гости города могут посетить её до 5 сентября включительно.


 

Кадры, сделанные фотохудожниками в разных регионах России, рассказывают о добыче и транспортировке угля, о природе страны. Шахтёры, специализированная техника и оборудование, транспортировка по железной дороге - все этапы пути российского угля нашли отражение в работах мастеров фотографии. Отметим, что уголь – самый перевозимый груз по российским железным дорогам.

На тематической экспозиции «Путь российского угля» присутствовал Сергей Гармаш, который высоко оценил уровень фотовыставки. Участие народного артиста России неслучайно. Сергей Леонидович много знает о труде горняков, спускался в угольные шахты во время съемок фильма «Последний забой». В честь двух профессиональных праздников, Дня железнодорожника и Дня шахтёра, артист попросил журналистов передать самые теплые слова поздравлений людям этих профессий.

В августе в России отмечается два крупных профессиональных праздника - День железнодорожника и День шахтёра. Это тоже - повод для выставки, которая до Находки была представлена в десятках городов страны.

Организатором выставки выступили Администрация Находкинского городского округа и Фестиваль «Первозданная Россия».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Находка  уголь  гармаш  проект  порт  артист 






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