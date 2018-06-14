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Во Владивостоке вспомнили актрису Татьяну Данильченко

14 Июня 2018, 15:49 | Приморье

Вечер-воспоминание был посвящен 75-летию актрисы  Приморского  академического  театра драмы им. А. М. Горького Татьяны Данильченко

Без  упоминания  имени  народной артистки РФ Татьяны ДАНИЛЬЧЕНКО театральная  история  отмечающего 80-летие  Приморского края  была бы неполной. Творческая судьба артистки  неотделима от сцены Приморского  академического  театра драмы им. А. М. Горького. Она предстала в воспоминаниях, фотографиях, фрагментах сохранившихся  аудиозаписей перед теми, кто пришел в этот день в  Приморскую  краевую публичную библиотеку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».  Авторский проект директора библиотеки Александра БРЮХАНОВА «МОЙ ХХ ВЕК» вновь собрал людей, неравнодушных к искусству и литературе.

 


 

«Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского (в кино «Служебный роман»),  « Забыть Герострата» Г. Горина (в дуэте с народным артистом СССР А. Присяжнюком), «Мария Стюарт»  Ф. Шиллера,  горьковские героини  в «Мещанах», «Фальшивой монете»,  «Старике», «Детях  солнца».  Затем -   спектакли «новой драмы»  на  Малой сцене театра – «Наш Декамерон» Э. Радзинского и «Sorry» А. Галина, наконец,  мелодрама  «на все времена»  -  «Деревья  умирают стоя» Алехандро  Кассоны…    Перечислено все, что вошло в «золотой фонд» театра,  что сыграно актрисой мастерски, с большим  искусством.

В этом мае  Татьяна Данильченко должна была отметить свое 75-летие. Отметить новой театральной работой или творческим вечером, который  посвятил бы ей театр. Вместо этого – мемуарные публикации в прессе и вечер–воспоминание  «Татьяна Данильченко. Личный мотив».

 


 

– Личный мотив, действительно, все определил в этом вечере, – поделился  автор и ведущий проекта «МОЙ ХХ ВЕК. Ценности ушедшей эпохи» Александр Брюханов. – Это большая культурно- образовательная  авторская программа,  которую библиотека  начала осуществлять  в 2014 году, в рамках объявленного в России Года культуры. Цикл был посвящен виднейшим представителям российской культуры, встречи с которыми обогатили мою тогдашнюю журналистскую практику.

И вот  – новая встреча, воспоминания  об актрисе, несколько десятилетий украшавшей  главную приморскую театральную сцену. Надо сказать, автор проекта рассказывает о своих героях тепло и трепетно, создавая из мелких деталей, нюансов и музыкальных фрагментов образ тех, кого уже нет, и такого близкого, но ушедшего уже времени.

– В этом году, - продолжает  Александр Брюханов, -  мне хотелось бы сделать акцент на персонажах  приморской  культуры и искусства. 80-я  годовщина образования  Приморского края  обязывает. Хочется показать людей, которые  обустраивали край и его  духовную, культурную жизнь. Актриса Татьяна  Данильченко -  одна из создательниц  приморского театра  60–90-х  годов.  Теперь мне  нужно  ответить на вопрос, почему так называется вечер – «Татьяна Данильченко. Личный мотив». Ведь  и  отношение ко всем предыдущим  героям проекта «МОЙ ХХ ВЕК»  так же было окрашено авторским,  личным чувством. Будь то  Александр СОЛЖЕНИЦЫН,  Борис МОЖАЕВ,  выдающиеся  мастера сцены  минувшего века -  Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ,  Руфина НИФОНТОВА, Валерий ЗОЛОТУХИН, или наш, не менее именитый Вадим МЯЛК.

Но случай с Данильченко – особый. Это было наше параллельное существование. Ее – в театре. Мое  – в журналистской профессии. Не было актрисы на  приморской  сцене, за которой бы я не следил столь пристально, и столь требовательно не разбирал бы сыгранные ею роли. Не готовил  бы для нее с такой тщательностью актерский материал на радио. И не переживал бы  так горько ее  непростительно ранний уход от нас.

«Личный мотив» объединил  фрагменты  из кинофильмов с участием Татьяны Данильченко, сохранившиеся у меня радио-записи разных лет,  многочисленные фотографии  актрисы из  архива  ее близких друзей – Ц. и В. РЕШЕТНИКОВЫХ.

Народный артист РФ Александр СЛАВСКИЙ  специально для нашего  вечера подготовил  фрагмент из поэтического цикла Бориса Пастернака  «Вакханалия» со строчками, посвященными Марии Стюарт. Артист прочел стихи Пастернака  в  память о той, знаменитой приморской постановке  1975 года, в которой  Татьяна Данильченко так блистательно сыграла  героиню  великой трагедии  Фридриха Шиллера.  В замысле,  которым  я  поделился  с Александром Петровичем, его  тронул и заинтересовал  этот  самый «личный мотив», - делится Александр Брюханов.

В этот вечер большой  зал ПКПБ им. А. М. Горького заполнили  любители театра и поклонники  актрисы, с теплотой вспоминавшие те далекие теперь спектакли. Но для организаторов проекта очень важно, что в числе зрителей было немало и тех, для кого Татьяна Данильченко, ее жизнь и ее искусство стали в этот  вечер открытием и откровением – студенты  театрального факультета  Дальневосточной  государственной академии  искусств.

Фото автора и из архива Александра БРЮХАНОВА.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: юбилей  приморью-80 



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