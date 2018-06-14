Во Владивостоке вспомнили актрису Татьяну Данильченко

Вечер-воспоминание был посвящен 75-летию актрисы Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького Татьяны Данильченко

Без упоминания имени народной артистки РФ Татьяны ДАНИЛЬЧЕНКО театральная история отмечающего 80-летие Приморского края была бы неполной. Творческая судьба артистки неотделима от сцены Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького. Она предстала в воспоминаниях, фотографиях, фрагментах сохранившихся аудиозаписей перед теми, кто пришел в этот день в Приморскую краевую публичную библиотеку, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Авторский проект директора библиотеки Александра БРЮХАНОВА «МОЙ ХХ ВЕК» вновь собрал людей, неравнодушных к искусству и литературе.





«Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского (в кино «Служебный роман»), « Забыть Герострата» Г. Горина (в дуэте с народным артистом СССР А. Присяжнюком), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, горьковские героини в «Мещанах», «Фальшивой монете», «Старике», «Детях солнца». Затем - спектакли «новой драмы» на Малой сцене театра – «Наш Декамерон» Э. Радзинского и «Sorry» А. Галина, наконец, мелодрама «на все времена» - «Деревья умирают стоя» Алехандро Кассоны… Перечислено все, что вошло в «золотой фонд» театра, что сыграно актрисой мастерски, с большим искусством.

В этом мае Татьяна Данильченко должна была отметить свое 75-летие. Отметить новой театральной работой или творческим вечером, который посвятил бы ей театр. Вместо этого – мемуарные публикации в прессе и вечер–воспоминание «Татьяна Данильченко. Личный мотив».





– Личный мотив, действительно, все определил в этом вечере, – поделился автор и ведущий проекта «МОЙ ХХ ВЕК. Ценности ушедшей эпохи» Александр Брюханов. – Это большая культурно- образовательная авторская программа, которую библиотека начала осуществлять в 2014 году, в рамках объявленного в России Года культуры. Цикл был посвящен виднейшим представителям российской культуры, встречи с которыми обогатили мою тогдашнюю журналистскую практику.

И вот – новая встреча, воспоминания об актрисе, несколько десятилетий украшавшей главную приморскую театральную сцену. Надо сказать, автор проекта рассказывает о своих героях тепло и трепетно, создавая из мелких деталей, нюансов и музыкальных фрагментов образ тех, кого уже нет, и такого близкого, но ушедшего уже времени.

– В этом году, - продолжает Александр Брюханов, - мне хотелось бы сделать акцент на персонажах приморской культуры и искусства. 80-я годовщина образования Приморского края обязывает. Хочется показать людей, которые обустраивали край и его духовную, культурную жизнь. Актриса Татьяна Данильченко - одна из создательниц приморского театра 60–90-х годов. Теперь мне нужно ответить на вопрос, почему так называется вечер – «Татьяна Данильченко. Личный мотив». Ведь и отношение ко всем предыдущим героям проекта «МОЙ ХХ ВЕК» так же было окрашено авторским, личным чувством. Будь то Александр СОЛЖЕНИЦЫН, Борис МОЖАЕВ, выдающиеся мастера сцены минувшего века - Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ, Руфина НИФОНТОВА, Валерий ЗОЛОТУХИН, или наш, не менее именитый Вадим МЯЛК.

Но случай с Данильченко – особый. Это было наше параллельное существование. Ее – в театре. Мое – в журналистской профессии. Не было актрисы на приморской сцене, за которой бы я не следил столь пристально, и столь требовательно не разбирал бы сыгранные ею роли. Не готовил бы для нее с такой тщательностью актерский материал на радио. И не переживал бы так горько ее непростительно ранний уход от нас.

«Личный мотив» объединил фрагменты из кинофильмов с участием Татьяны Данильченко, сохранившиеся у меня радио-записи разных лет, многочисленные фотографии актрисы из архива ее близких друзей – Ц. и В. РЕШЕТНИКОВЫХ.

Народный артист РФ Александр СЛАВСКИЙ специально для нашего вечера подготовил фрагмент из поэтического цикла Бориса Пастернака «Вакханалия» со строчками, посвященными Марии Стюарт. Артист прочел стихи Пастернака в память о той, знаменитой приморской постановке 1975 года, в которой Татьяна Данильченко так блистательно сыграла героиню великой трагедии Фридриха Шиллера. В замысле, которым я поделился с Александром Петровичем, его тронул и заинтересовал этот самый «личный мотив», - делится Александр Брюханов.

В этот вечер большой зал ПКПБ им. А. М. Горького заполнили любители театра и поклонники актрисы, с теплотой вспоминавшие те далекие теперь спектакли. Но для организаторов проекта очень важно, что в числе зрителей было немало и тех, для кого Татьяна Данильченко, ее жизнь и ее искусство стали в этот вечер открытием и откровением – студенты театрального факультета Дальневосточной государственной академии искусств.

Фото автора и из архива Александра БРЮХАНОВА.