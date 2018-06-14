Военно-морскую симфонию "Варяг" автор посвятил Владивостоку

Военно-морская симфония «Варяг», написанная кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА, впервые прозвучала на сцене Приморской краевой филармонии в минувший четверг.



К дальневосточной теме обратился музыкант, известный своими оригинальными идеями, воплощаемыми с помощью смелых звуковых решений и цитат из произведений других композиторов, включением в музыкальный ряд звуков окружающей жизни. Например, его мультимедийная «Автосимфония» (2010-2011 гг.) была исполненная на открытом воздухе оркестром в сопровождении 81 автомобиля. Свое новое произведение композитор посвятил Владивостоку.



Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» накануне премьеры Мариос Иоанну Элиа, побывав впервые во Владивостоке, он вдохновился видом современного крейсера «Варяг», заинтересовался историей далеких событий начала XX века, его воодушевила история подвига моряков крейсера Российского императорского флота, прославившегося решением в ответ на предложение сдаться принять неравный бой при Чемульпо с превосходящими силами противника.



