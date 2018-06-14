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Военно-морскую симфонию "Варяг" автор посвятил Владивостоку
Военно-морская симфония «Варяг», написанная кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА, впервые прозвучала на сцене Приморской краевой филармонии в минувший четверг.
К дальневосточной теме обратился музыкант, известный своими оригинальными идеями, воплощаемыми с помощью смелых звуковых решений и цитат из произведений других композиторов, включением в музыкальный ряд звуков окружающей жизни. Например, его мультимедийная «Автосимфония» (2010-2011 гг.) была исполненная на открытом воздухе оркестром в сопровождении 81 автомобиля. Свое новое произведение композитор посвятил Владивостоку.
Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» накануне премьеры Мариос Иоанну Элиа, побывав впервые во Владивостоке, он вдохновился видом современного крейсера «Варяг», заинтересовался историей далеких событий начала XX века, его воодушевила история подвига моряков крейсера Российского императорского флота, прославившегося решением в ответ на предложение сдаться принять неравный бой при Чемульпо с превосходящими силами противника.
Вдохновляющими для композитора стали и звуки нашего приморского города с шумом волн, криком чаек, гудками морских судов. Собственно, эти первые впечатления легли в основу небольшого фильма «Sound of Vladivostok» – «Звуки Владивостока». Симфония «Варяг» стала неким продолжением владивостоксого проекта кипрского композитора. Кстати говоря, именно в день ее премьеры пришло известие, что фильм «Звуки Владивостока» стал лауреатом фестиваля телевизионных фильмов «Человек и море» в номинации «Открывая заново». Этот фильм также смогли увидеть зрители, пришедшие в большой зал Приморский краевой филармонии.
А потом прозвучало новое произведение. Надо заметить, что в него обильно вписаны цитаты из известной песни «Варяг» и любимого дальневосточниками вальса Макса КЮССА «Амурские волны». Эта мелодия, выходящая подчас на передний план, по определению не могла не затронуть зрителя.
Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, главного дирижера Анатолия СМИРНОВА, Академический хор Дальневосточного федерального университета под руководством Елены ПЕТУХОВОЙ (сегодня это один из лучших академических хоров России), солистка филармонии Елена БРЫКИНА и солист Мариинского театра (Приморская сцена) Илья АСТАФУРОВ, получившие непростой и достаточно эклектичный музыкальный материал, с задачей успешно справились – произведение здесь и сейчас состоялось.
Поддержанные видеорядом из кинофильма о «Варяге», вместе они создали некий синергетический духоподъемный эффект. И, наверное, очень хорошо, что наша история вдохновляет мастеров искусств из разных стран на новые произведения, что приморские коллективы приобретают опыт работы с новыми авторами, а зрители могут познакомиться с тем, что из этого получилось, вживую.
Как заметила директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, для филармонии в год 80-летия Приморского края этот проект имеет особое значение, не часто бывает, чтобы композитор писал свою вещь с учетом состава конкретного оркестра и его возможностей, как это было в данном случае. Одним словом, теплый творческий контакт кипрского композитора и приморских деятелей искусств состоялся. И равнодушными концерт не оставил никого.
Но справедливости ради стоит заметить, что в этот вечер в программе был Концерт №1 для фортепьяно с оркестром Ф. Листа, где партию фортепьяно исполнил молодой пианист, дипломант международного конкурса Анатолий МЕДВЕДЕВ. А также Академический хор ДВФУ и Тихоокеанский симфонический оркестр блистательно исполнили фрагменты из кантаты К. Офра «Кармина бурана».
На фото: Военно-морская симфония «Варяг», написанная кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА, впервые прозвучала на сцене Приморской краевой филармонии.
Фото Татьяны ХОДОВОЙ.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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