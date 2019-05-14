В музеях Владивостока нет места туристам

В последние годы в выставочных пространствах становится слишком тесно

Культурно-познавательный туризм занимает одно из ведущих мест в туристической жизни каждого региона. Ядро такого вида отдыха составляют художественные и исторические музеи, через которые путешественники знакомятся с территорией. Потребности аудитории заставляют меняться культурные институции: менять повестку, наполнение, подачу. Владивосток, в котором концентрируются самые многочисленные турпотоки Дальнего Востока, мог бы стать отличной площадкой для музейной трансформации. Но пока этого не происходит по нескольким причинам, считает директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО.

– Во всем мире культурно-познавательный туризм становится лидером туристической активности. Любой человек, приезжающий с туристическими целями за границу, посещает музеи. Как показывает статистика, зачастую это даже не исторические учреждения, а художественные. И это неудивительно, ведь искусство – уникальный контент, который находится вне времени и не имеет языковых барьеров. Статистика подтверждается и во Владивостоке: Приморская государственная картинная галерея стала лидером среди музеев по количеству посетителей. По итогам прошлого года нашими гостями стали 78 тысяч человек, из них 9 206 человек – иностранцы. Мы подстраиваемся под запросы иностранцев. Помимо аудиогида на английском языке, у нас появился аудиогид на корейском. В планах - добавить аудиогид на японском и китайском языках. Мы мещаем приоритет в сторону восточных языков, поскольку количество туристов из стран АТР растет.

Инфраструктура нуждается в обновлении

– В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, иностранные турпотоки в регион действительно растут. В 2018 году серьезно возросло количество гостей из Республики Корея. По словам экспертов, корейцы с интересом относятся к культурно-познавательному туризму Приморья: у нас есть общие страницы истории. Удается ли музеям Владивостока привлекать данную аудиторию?

– Для того, чтобы привлечь аудиторию из стран АТР, музеям Владивостока нужны пространства, как в музеях АТР. Нельзя наращивать турпоток без инфраструктуры. Туристы должны приходить не только за историей или искусством, но и получать сопутствующий сервис. Во Владивостоке музеям практически нереально организовать кафе для посетителей, расположить хороший музейный магазин – нам просто не хватает места. И это все работает не в пользу туризма. В других странах масштабы музеев совсем другие – это тысячи квадратных метров грамотно организованного пространства, в котором человек может проводить весь день. У нас это просто невозможно, поскольку наши музеи не приспособлены для этого. Они не расширяются, не вкладываются в инфраструктуру. И это - большая проблема.

Небольшое пространство физически не может принять постоянно растущее количество гостей – музей не резиновый. Например, Приморская картинная галерея не может одновременно принимать больше 300 людей – это будет угрожать и безопасности произведений искусства, и создаст дискомфорт людям на выставке.

– Тем не менее, Картинная галерея входит в программу посещений туристов с круизных судов, останавливающихся во Владивостоке. Как учреждение принимает по нескольку тысяч пассажиров в один день?

– Когда к нам заходит круизный лайнер, мы заранее об этом знаем и просто закрываем Приморскую картинную галерею для других посетителей – уходим на спецобслуживание. К нам подъезжают два-три туристических автобуса, и мы направляем туристов на разные выставки галереи, чтобы разгрузить поток. Через полтора-два часа приезжают новые автобусы, и процедура повторяется. Это единственно возможный вариант работы с круизными лайнерами, хотя я считаю, что музей должен быть открыт для всех в любой день. Но в день подхода «принцесс» мы вынуждены работать именно в таком режиме.

Расширение пространства музея позволило бы увеличить и экспозицию. В наших запасниках хранится около 8 тыс. предметов, из них только 250 находятся в постоянной экспозиции. Из-за нехватки места закрыто для зрителя приморское искусство, западноевропейское искусство, фарфор. Для того, чтобы показать эти предметы, нам приходится убирать какой-то зал. Да, безусловно, ротация художественного контента нужна, но без выставочных площадей музеям не обойтись.

Необходимо время

– Почему сфера общепита во Владивостоке подхватила туристическую тему и развивается, а музейные пространства не открываются на каждом углу, завлекая путешественников?

– Частные музеи не открываются на каждом углу, поскольку музей не так выгоден, как ресторан. Радует, конечно, что государственная политика настроена развивать культуру на Дальнем Востоке, и об этом красноречиво говорит и появление филиала Мариинского театра, и строительство филиала Эрмитажа во Владивостоке. Наконец-то на эту важную отрасль, которую раньше практически не замечали, обратили внимание. Но для глобальных изменений необходимо время и более пристальное внимание властей. Например, маленький город Елабуга, в котором родился художник Иван ШИШКИН, организовал целую улицу музеев. И они прекрасно друг с другом соседствуют и принимают не просто туристические автобусы, а целые автопоезда туристов. Владивосток имеет все шансы стать не менее важным пунктом в туристических маршрутах, если поработает с музейными пространствами.

– Что тормозит, на ваш взгляд, становление Владивостока как музейной точки в туристических маршрутах?

– Есть ощущение, что туристическое развитие музеев никому, кроме самих музеев не нужно. Хотя в этом должны быть заинтересованы все представители туристической отрасли. Это должен быть взаимный интерес и власти, и туркомпаний, и тех, кто работает в культурных институциях: филармониях, театрах, музеях. Только если возникнет этот интерес, у нас будут создаваться прекрасные совместные туристические продукты, которые вберут в себя искусство, музыку, историю Приморья. Владивосток позиционируется как город в Азии с русско-европейской культурой. Это уже само по себе интересно, а если музейные пространства правильно подать иностранцам, такие турпродукты будут очень популярны.

– Были ли в истории Картинной галереи примеры успешного сотрудничества с другими культурными институциями или туристическим бизнесом, когда удавалось привлечь внимание новых путешественников?

– Мы создавали совместный маршрут с Приморским театром оперы и балета, который в дальнейшем стал филиалом Мариинского театра. С «Мариинкой» работать стало сложнее – руководство театра находится в Санкт-Петербурге, поэтому галерея сегодня тесно сотрудничает с Приморской филармонией. Мы прорабатываем совместный туристический проект. В прошлом году была запущена совместная программа Excellent Boarding Pass с авиакомпанией Korean Air. Пассажиры компании, сохранившие посадочный талон, могут воспользоваться 50% скидкой при посещении Приморской государственной картинной галереи и музея имени В. К. Арсеньева. 10% скидку пассажиры получают в ресторанах-партнерах. В прошлом году этой программой воспользовалось более двух тысяч человек. Это показывает, что пассажирам авиаперевозчика интересны такие проекты».

Надо выбрать свой путь

Руководитель турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА:

- В каждом городе мира рождается мода на путешествия, туры, объекты показа. И Владивосток не становится исключением – здесь есть места, которые привлекают иностранцев, с некоторыми из них пришлось работать, чтобы это внимание привлечь. И музеям нашего региона тоже придется пройти сложный путь, чтобы стать модными и привлекательными для своей аудитории. Ведь во Владивостоке ни один музей не имеет мировой значимости: это не Лувр и не Эрмитаж, и даже пока не их филиалы.

Но с этим можно и нужно работать. Как? Пиарить самих себя и продвигать! И если наши музеи хотят заманить к себе иностранцев, нужно находить общий язык со своей аудиторией. Например, у гостей из стран АТР свои представления о красоте и значимости музейных пространств. Если получится заманить в какой-то музей одного из кумиров Южной Кореи, можно обеспечить к себе паломничество фанатов. Корейцы любят ходить тропами «известных людей». А еще они любят посещать места, за которые не нужно платить.

Азиатские туристы хотят свою фишку – им нужно предложить особую экспозицию, специально для них. Европейцам, американцам, которых интересуют краеведческие музеи, необходимы надписи на английском языке. Везде ли они есть? А россияне – вообще другая категория клиентов. Приезжие обязательно пойдут в Океанариум, на С-56, «Ворошиловскую батарею», многие – во «Владивостокскую крепость». Остальные музеи им либо не особо интересны, либо они про них не знают.

Местные жители же обычно ходят в музеи города один раз. И чаще всего, в школе. Хотя сейчас для музеев наступает время привлечения новой аудитории – подрастает поколение, которое с удовольствием посещает различные тематические акции, и культурная повестка музеев могла бы им стать интересна.

Если музеи хотят пиарить себя за счет туристических компаний Владивостока, то такая позиция вряд ли жизнеспособна. Во-первых, как давно музеи приглашали к себе туроператоров и что-то про себя рассказывали? А во-вторых, туристы должны ходить в музеи без посредников. Наша компания максимум, что может предложить из музейных пространств – это С-56 в рамках обзорной экскурсии, «Ворошиловскую батарею» и Приморский океанариум в экскурсии по острову Русский. Последние два мы предлагаем потому, что у них сложная транспортная схема.

Все музейные пространства в черте Владивостока (а тем более в центре) туристы должны посещать сами. Самостоятельно находить, покупать билеты. И так же самостоятельно музеи должны их заинтересовывать. Но для этого придется шевелиться: создавать и продвигать свои туристические продукты. А если под «музейный камень» вода не течет, то стоит подумать, что идет не так. Пора взять инициативу в свои руки и начать «продавать» нам (и частным лицам, и туроператорам) свой музей!

На фото: Одной из туристических фишек Владивостока мог бы стать музей автостарины, но у него - своя непростая история.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.