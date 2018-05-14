Во Владивостоке раскрыли секреты "street-фото"

Во Владивостоке 13 мая в молодёжной библиотеке «БУК» состоялись мастер-класс и квест по уличной фотографии, организованные образовательным проектом «История в один клик».

Организаторы проект «История в один клик» совместно с FEFU.PHOTO провили мастер-класс по «Street-фото».

«История в один клик» – проект, освещающий историю Владивостока в новом, весьма неожиданном формате. Главная задача - повысить уровень знаний жителей об исторических и культурных местах столицы Приморья.





Перед собравшимися выступил Антон Шаранда – один из ведущих преподавателей FEFU.PHOTO SCHOOL.

Антон поделился со всеми участниками секретами о том, как сделать отличные фотографии в жанре «street», рассказал об истории «street-фото», раскрыл интересные моменты из теории фотографии, а также помог узнать, как и с помощью чего обрабатывать изображения.

Первые стрит-фото появились еще в конце 19 века, но их выделение в отдельный жанр состоялось чуть позже, когда Анри Картье-Брессон определил основные принципы этого жанра и создал своё знаменитое фотоагентство «Magnum Photos». Эжен Атже – отец уличной фотографии, с его работами познакомились собравшиеся на мастер-классе. Говорили в "БУКе" и про темы перспективы, обработки и сюжета в «street-фото».









«Уличная фотография - это постоянная погоня за стоящими моментами. Город, словно живой организм, в котором всё находится в движении. Чтобы стать хорошим уличным фотографом, нужно уметь сливаться с этим потоком, но при этом понимать, когда нужно сделать паузу и просканировать пространство и окружение на предмет наличия интересных сюжетов», - поделился Антон Шаранда.

После мастер-класса, всем участникам было предложено разделиться на две группы и посетить достопримечательности Владивостока, чтобы закрепить полученные знания на практике и сделать хорошие снимки.

Фото автора.

Надежда ДЯДЕНКО.