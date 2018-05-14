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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X

14 Мая 2018, 13:18 | Приморье

На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. Открытие уже в эту пятницу! В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных  площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой! Партнеры мероприятия включены в активную подготовку наравне с организаторами. И это ожидаемо, ведь Юбилейное мероприятие обещает стать чем-то невероятным в отрасли.

Интересно, чем за неделю до мероприятия озабочены компании -  партнеры? Что для них событие -  площадка для обмена опытом, возможность узнать о товарах друг друга, познакомиться, или что –то другое? 

Итак, постоянный участник мероприятия - это компания “1000 Размеров”, официальный дистрибьютор SUZUKI на территории Дальнего Востока и Юго-Восточной Сибири, а также уполномоченный дилер Volvo Penta. Компания не пропустила ни одного мероприятия, и вот уже десятый год является участником Vladivostok Boat Show.

Для гостей выставки компания готовит настоящий подарок - новинки 2018 года, новые модели лодочных моторов, таких как Suzuki DF350 и Suzuki DF100В. А также лодки ПВХ, трейлеры, SUP - доски.

Также традиционный участник мероприятия - компания ООО «Производственное объединение Алюминиевые лодки», российский производитель алюминиевых катеров и лодок.

“Каждое такое мероприятие для нас — это праздник! Это возможность пообщаться с жителями и гостями города, рассказать о себе, о новых моделях продукции, зарядиться позитивом. А также познакомиться с возможными партнерами и поставщиками сопутствующих товаров”, - сообщают представители компании.

На юбилейной выставке у всех гостей будет уникальная возможность — поучаствовать в тест-драйве катера Барракуда 58 Кабин, на себе испытать тот драйв и невероятный восторг, который испытываешь всякий раз, выходя на морскую и речную прогулку на наших лодках и катерах.

Наполним событие спортом, морем и солнцем!

По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2017 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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