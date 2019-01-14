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Старт всероссийскому театральному марафону будет дан во Владивостоке

14 Января 2019, 12:38 | Приморье

Стали известны основные мероприятия Года театра в Приморье

2019 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом театра. В Приморье, как и по всей стране, с января по декабрь пройдут различные мероприятия, посвященные театральному искусству. Основные из предстоящих событий уже определены, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, в настоящий момент сформирован предварительный план мероприятий Года театра в регионе.

«Центральным событием, конечно, станет театральная олимпиада, которую мы примем в июне. К нам приедет труппа Александринского театра, а также зарубежные театральные деятели. Кроме того, одним из основных событий станет театральный марафон, он пройдет по всей стране, но старт будет дан именно во Владивостоке. Мероприятие состоится 18 января на Приморской сцене Мариинского театра», – рассказала и.о. директора департамента Анна Гоголева.

По ее словам, всего в плане значится около 35 крупных мероприятий. Ряд из них проводится в крае уже не в первый раз. Например, IV Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», всероссийская акция «Ночь в театре», конкурс самодеятельных театральных и цирковых коллективов «Свет рампы», Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама, краевой конкурс театральных коллективов «Театромания», ежегодный смотр-конкурс самостоятельных актерских работ студентов и молодых актеров «Театральная Надежда» имени Заслуженного Деятеля искусств РФ С.З. Гришко и другие.

Однако включены в программу и совершенно новые события. Так, впервые в крае будет реализован проект «Фестивальные сезоны» – показ спектаклей-участников различных фестивалей на площадках Приморского края, проект «Друзья театра» – творческие вечера артистов Театра драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской, состоится выставка театрально-декорационного искусства Дальневосточного региона.

«Также в этом году зрителей ждет огромное количество премьер в разных театрах края. Среди запланированных постановок – “Двенадцать стульев” по произведению Ильфа и Петрова, “Опасные связи” по роману Шодерло де Лакло, “Гроза” по пьесе Островского и другие. Для самых маленьких любителей театра подготовлены премьерные спектакли “Похождение Котофея”, “Двенадцать месяцев”, “Алиса в стране чудес” и прочие», – поделилась руководитель департамента.

Отметим, в рамках Года театра в Приморье состоится и множество творческих встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими актерами, режиссерами и театральными мастерами. При этом важно, что приобщиться к театральному искусству смогут все жители края – предполагается, что приморские театры посетят все муниципалитеты.

Напомним, Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Официальное открытие его состоялось в Приморье в декабре прошлого года на сцене краевого академического драматического театра имени Максима Горького. В церемонии принял участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Добавим, на организацию и проведение мероприятий Года театра в регионе только в первой половине этого года направят около 15 миллионов рублей.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  Год театра 



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