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Танцевальный коллектив "Плясунья" из Владивостока достойно выступил на международном конкурсе в Хабаровске
Приморские танцоры заняли призовые места в нескольких номинациях
С 5 по 8 декабря в Хабаровске при поддержке министерства культуры РФ прошёл XI Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты». Коллективы Дворца детского творчества – ансамбль народного танца «Плясунья» и ансамбль спортивно-бального танца «Улыбка» - достойно представили Владивосток. Более двух тысяч участников из 79 хореографических коллективов в течение трех дней соревновались за звание лучшего в дальневосточном регионе.
На крупнейшее хореографическое состязание в дальневосточном регионе в этом году съехались танцоры из Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской автономной, Сахалинской, Амурской областей, Якутии. На сцене Хабаровского краевого музыкального театра артисты представляли разные жанры и направления: народный и народно-стилизованный танцы, современная хореография, классический танец, эстрадный и уличные танцы (Hip-Hop, Break-dance, House, Dance Hall, Popping, Wacking, Jazz Funk, Locking, Krump,Vogue и др).
Цель фестиваля – приобщение широких слоёв населения к хореографическому творчеству, участие их в любительских коллективах. Поддержка и популяризация в иностранных государствах хореографической культуры народов Российской Федерации, как одного из важнейших инструментов обеспечения её национальных интересов в современном мире.
За годы проведения фестиваля его гостями становились танцоры из Китая, Японии, Республики Корея. В этом году в качестве члена жюри был приглашён Бланкаи Пердигер Сивера - преподаватель, хореограф, известная исполнительница танца "Фламенко" (г. Севилья, Испания).
Заслуженный коллектив Приморского края ансамбль танца «Плясунья», выступая на фестивале в номинациях «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец», представил на конкурс следующие танцы: «Кубинская фиеста», «Прибалтийская полька», «Дударики», «Уктевун», «Вечеринка на ранчо», «Раздолье», «Матаня», «Волынская полька» и «Берд».
По итогам всех конкурсных просмотров, ансамбль танца «Плясунья» занял почетные призовые места:
Дипломанты 1 степени (2 диплома)
Лауреаты 1 степени (2 диплома)
Лауреаты 2 степени (2 диплома)
Лауреаты 3 степени (3 диплома)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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