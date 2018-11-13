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Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
Международный джазовый фестиваль во Владивостоке близится к своему экватору. Его открытие состоялось 9 ноября в большом зале Приморской краевой филармонии блестящим выступлением квинтета Игоря БУТМАНА, тепло встреченного приморскими любителями джаза.
Уже первый концерт подтвердил международный статус фестиваля – специально услышать выступление известного российского саксофониста прилетели пятьдесят туристов из Республики Корея, в зале были также представители консульств и международных организаций из разных стран, ставших партнерами фестиваля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Организаторы называют Международный джазовый фестиваль во Владивостоке одним из наиболее известных и значимых музыкальных событий Дальнего Востока, и это вполне справедливо, в 2018 году его участниками стали выдающиеся музыканты, исполняющие джаз, из семи стран: США, Франции, Республики Корея, Японии, Германии, Польши, России. На этот раз джазовый марафон во Владивостоке продлится десять фестивальных дней, каждый вечер предлагая разнообразную элегантную смесь из джазовых стандартов, интересных импровизаций и собственных сочинений участников.
Второй день фестиваля был ознаменован выступлением одной из известных джазовых вокалисток США Шэрон КЛАРК. Композиции из репертуара Ф. Синатра и Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД она исполнила в сопровождении эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО. Партию фортепиано исполнил специально приглашенный приморский джазовый пианист Дмитрий СЕМЕНЕНКО. Несмотря на то, что певица совершила накануне концерта длительный перелет, и времени на репетицию было не так много, контакт американской вокалистки, приморских музыкантов, а чуть позже и зрителей состоялся: теплая манера исполнения, проникновенный голос и давно знакомые мелодии и ритмы были столь же тепло встречены любителями джаза.
Особая изюминка владивостокского фестиваля состоит в том, что практически каждый вечер на сцену Приморской филармонии выходят не только именитые гости, но и дальневосточные музыкальные коллектив, исполняющие музыку в стиле джаз. И некоторые из них зажигают зал не хуже известных джазменов, представляя свежие импровизации и крепкое мастерство.
Так, понедельник стал днем дальневосточных коллективов и порадовал зрителей яркими интерпретациями известных музыкальных тем. Здорово прозвучали джазовый коллектив Владивостоксого колледжа искусств, квартет саксофонистов Дальневосточной академии искусств, необычную музыку представила группа Jazz Quartet Classic, в составе которого звучала наряду с традиционными для джаза фортепьяно, гитарой и ударными виолончель.
Но фаворитами этого вечера можно назвать гостей из Благовещенска – Акапелла-бэнд Round Seven. Этот молодой и по-своему уникальный коллектив состоит из одних вокалистов, представляющих многоголосное пение без инструментального сопровождения. Так что партию контрабаса, гитары или ударных инструментов здесь исполняют солисты. В репертуаре группы в основном хиты, проверенные временем, но звучат они совершенно по-новому, что очень понравилось владивостоксому зрителю. Кстати, это второе участие благовещенского коллектива в фестивале, и в прошлом году по результатам зрительского голосования он вышел в лидеры.. Удастся ли повторить прошлогодний успех - посмотрим. Голосование за «Приз зрительских симпатий», который получит дальневосточный участник юбилейного фестиваля, продолжается.
Продолжается и сам фестиваль. И еще можно успеть побывать на концерте поп-квинтета Ginetta`s Vendetta (США), французского коллектива Paul Lay Trio, музыкантов из республики Корея Charlie Jung Band. В последующие дни на сцену Приморской филармонии выйдут японские (Mitsuaki Kishi Trio) и польские (Wojtek Mazolewsky Quintet) музыканты, играющие джаз. Программа юбилейного фестиваля настолько разнообразна, что каждый любитель импровизаций, яркой, горячей и непосредственной музыки, что зовется джазом, сможет найти что-то для себя. Кто-то заметил, что Владивосток, непредсказуемый и мятущийся, всегда живет в ритме джаза, но в эти фестивальные дни есть прекрасная возможность подчиниться им еще с сболее полной силой.
Ирина БАРАННИК. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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