Приморский театр оперы и балета представил первую оперную премьеру сезона, ею стала опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В постановке была по максимуму использована машинерия театра – подвижные декорации сменялись прямо во время действия. Специально для постановки был подготовлен анимационный ряд, позволивший наиболее живо и точно воссоздать чудесные превращения и перемещения. Благодаря использованию данных технологий, спектакль получился очень ярким и динамичным.

По словам художественного руководителя театра Антона Лубченко, сказку всегда сложнее сделать, чем трагедию.

«Опера Римского-Корсакова ставит огромное количество задач перед оркестром, перед солистами, перед хором. Мы давно готовились к этой постановке», - отметил Антон Лубченко, который лично представил премьеру за дирижерским пультом.

Режиссер-постановщик оперы Дарья Пантелеева, отметила присутствие в спектакле видео-проекции.

«Именно она создает определенную динамику, волшебство, смену настроения. Думаю, что это будет ново, интересно, и мы сможем эти гордиться. Игра актеров на сцене перемешивается с мультипликацией и видео-декорациями» - сказала Дарья Пантелеева.

У всех, кто не успел посетить оперную премьеру, еще будет возможность сделать это 16 ноября.

Напомним, до конца года театр представит еще одну премьеру - балет-феерию Петра Чайковского «Щелкунчик».

ZRPRESS.RU, Владивосток.