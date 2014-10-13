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Приморский театр оперы и балета представил первую оперную премьеру сезона
Приморский театр оперы и балета представил первую оперную премьеру сезона, ею стала опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В постановке была по максимуму использована машинерия театра – подвижные декорации сменялись прямо во время действия. Специально для постановки был подготовлен анимационный ряд, позволивший наиболее живо и точно воссоздать чудесные превращения и перемещения. Благодаря использованию данных технологий, спектакль получился очень ярким и динамичным.
По словам художественного руководителя театра Антона Лубченко, сказку всегда сложнее сделать, чем трагедию.
«Опера Римского-Корсакова ставит огромное количество задач перед оркестром, перед солистами, перед хором. Мы давно готовились к этой постановке», - отметил Антон Лубченко, который лично представил премьеру за дирижерским пультом.
Режиссер-постановщик оперы Дарья Пантелеева, отметила присутствие в спектакле видео-проекции.
«Именно она создает определенную динамику, волшебство, смену настроения. Думаю, что это будет ново, интересно, и мы сможем эти гордиться. Игра актеров на сцене перемешивается с мультипликацией и видео-декорациями» - сказала Дарья Пантелеева.
У всех, кто не успел посетить оперную премьеру, еще будет возможность сделать это 16 ноября.
Напомним, до конца года театр представит еще одну премьеру - балет-феерию Петра Чайковского «Щелкунчик».
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