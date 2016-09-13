Сохраняя природу и национальные традиции

Изначально названный Средне-Уссурским, этот национальный парк федерального значения в процессе создания поменял название. «Удэгейская легенда» говорит само за себя, одна из задач этого национального парка - сохранить уникальную культуру малочисленного коренного народа удэгейцев. Не просто удэгейцев, а совсем небольшого этноса иманских удэгейцев.

- Иманские удэгейцы имеют свои особенности, - рассказала газете «Золотой Рог» научный сотрудник национального парка Наталья КРОНИКОВСКАЯ. - Это люди реки и тайги, так же как и бикинские или хорские удэгейцы, но у них немного сдвинуты времена года и другая река. Эти особенности проживания отразились даже в языке.

Процесс ассимиляции удэгейцев и других малочисленных народов, проживающих вблизи национального парка, продолжается, растет число смешанных браков. Многие из них практически утеряли национальные традиции, почти не пользуются своим языком, не помнят обряды.

- Самое ужасное, что уходит поколение тех людей, которые жили этими традициями, пользовались этими обрядами. Важно успеть найти тех, кто еще что-то помнит, знает, и все описать, - говорит Наталья Крониковская. - При этом нам не хватает специалистов, консультаций.

Кроме сохранения культуры удэге задача нацпарка - сохранить природу. До создания Бикинского национального парка в 2015 году парк «Удэгейская легенда» был единственной ООПТ на западном макросклоне Сихотэ-Алиня.

- Здесь сохранены комплексы очень ценных долинных широколиственно-хвойных лесов, кедровники. На территории парка масса краснокнижных видов растений. Цель национального парка - сохранить все это биоразноообразие, восстановить комплексы, поврежденные пожарами или лесозаготовками. И конечно, задачей сотрудников парка является каждодневная охрана территории парка, просвещение населения и школьников, развитие экологически направленного познавательного туризма.

Территория национального парка является идеальной площадкой для научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение животного и растительного мира, выявление и сохранение редких и исчезающих видов фауны и флоры. Перечисленные задачи являются традиционными для национального парка и в то же время соответствуют целевым ориентирам краевой программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на период 2013-2020 годы.

Нацпарк имеет возможность зарабатывать на приеме туристов. Для этого здесь разработано несколько экскурсионных маршрутов, готовится инфраструктура по их приему. Но есть и свои сложности. Парк находится в пределах Арму-Иманского рудного района. И хотя из его территории вычленены крупные месторождения полезных ископаемых, но производственная деятельность за его пределами оказывает влияние на природу парка. Так, на реках Колумбэ, Приманка ведется разработка россыпей, и, как свидетельствуют очевидцы, с грубейшими нарушениями. Далеко не все лесозаготовители района соблюдают технологию заготовок леса. Данные, поступающие от туристов, говорят о том, что бригады заготовителей «утюжат» русла ручьев тяжелой техникой, сдирая почвенно-растительный слой, сливая ГСМ прямо в ручьи. Эти водотоки впадают в Большую Уссурку, которая протекает по территории парка, и мутный хвост от них тянется почти через весь парк.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.