"Меридианы Тихого" потерялись на фоне масштабного Восточного экономического форума

Во Владивостоке открылся XIII Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Полгода практически все силы местной власти и региональных СМИ были направлены на подготовку Восточного экономического форума, поэтому о предстоящем кинофестивале мало говорилось и писалось, а о ВЭФ продолжают говорить и писать даже спустя две недели после его окончания. Тем не менее кинодейство началось. По синей "звездной дорожке», как и положено, прошли гости фестиваля, члены жюри и представители власти Приморского края. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» сообщает с места событий.

Среди почетных гостей: известный российский режиссер Вадим Абдрашитов, кинорежиссёр, сценарист и актёр Режис Варнье (Франция), художница, режиссер Яэль Бартана (Израиль), режиссер, сценарист, продюсер Энтони Чен (Сингапур), оператор, режиссер Сайомпху Макдипром (Тайланд) и историк Рок Бриннер – внук одного из основоположников Владивостока и сын легендарного американского киноактера Юла Бринера.

Удивительно, но появление знаменитейшего корейского режиссера - Ким Ки Дука не вызвало ажиотажа у зрителей, зато привлекло максимальное внимание журналистов.





Из российских звезд по «звездной дорожке» прошлись – Максим Аверин, Михаил Ефремов, Борис Грачевский и Андрей Мерзликин. Ведущим церемонии открытия кинофестиваля стал Юрий Стоянов.





Стоит отметить, что в этом году торжественная церемония открытия была совсем скромной — Стоянов сыграл на гитаре, пара творческих номеров и дефиле фотомоделей с призами фестиваля.

Однако ВИП-фуршет прошел как всегда с размахом. Гости фестиваля и чиновники высокого ранга поглощали морепродукты под любопытными взглядами обычных зрителей, для которых в этот день почему-то не работали даже обычные театральные буфеты.





Отметим, для отбора программ «Меридианов Тихого» в этом году было отсмотрено более тысячи игровых, документальных, анимационных и короткометражных фильмов из 90 стран. Из этого числа 600 заявок было подано для отбора через сайт кинофестиваля. А всего будет показано 157 российских и зарубежных фильмов.

География представленного во Владивостоке кино развернётся на 45 стран: от Японии и Китая до Аргентины и Шри-Ланки.

Напомним, XIII Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 12 по 18 сентября.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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