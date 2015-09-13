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"Меридианы Тихого" потерялись на фоне масштабного Восточного экономического форума

13 Сентября 2015, 10:00 | Приморье

Во Владивостоке открылся XIII Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Полгода практически все силы местной власти и региональных СМИ были направлены на подготовку Восточного экономического форума, поэтому о предстоящем кинофестивале мало говорилось и писалось, а о ВЭФ продолжают говорить и писать даже спустя две недели после его окончания. Тем не менее кинодейство началось. По синей "звездной дорожке», как и положено, прошли гости фестиваля, члены жюри и представители власти Приморского края. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» сообщает с места событий.

Среди почетных гостей: известный российский режиссер Вадим Абдрашитов, кинорежиссёр, сценарист и актёр Режис Варнье (Франция), художница, режиссер Яэль Бартана (Израиль), режиссер, сценарист, продюсер Энтони Чен (Сингапур), оператор, режиссер Сайомпху Макдипром (Тайланд) и историк Рок Бриннер – внук одного из основоположников Владивостока и сын легендарного американского киноактера Юла Бринера.

Удивительно, но появление знаменитейшего корейского режиссера - Ким Ки Дука не вызвало ажиотажа у зрителей, зато привлекло максимальное внимание журналистов.


 

Из российских звезд по «звездной дорожке» прошлись – Максим Аверин, Михаил Ефремов, Борис Грачевский и Андрей Мерзликин. Ведущим церемонии открытия кинофестиваля стал Юрий Стоянов.

 

 

Стоит отметить, что в этом году торжественная церемония открытия была совсем скромной — Стоянов сыграл на гитаре, пара творческих номеров и дефиле фотомоделей с призами фестиваля.

Однако ВИП-фуршет прошел как всегда с размахом. Гости фестиваля и чиновники высокого ранга поглощали морепродукты под любопытными взглядами обычных зрителей, для которых в этот день почему-то не работали даже обычные театральные буфеты.


 

Отметим, для отбора программ «Меридианов Тихого» в этом году было отсмотрено более тысячи игровых, документальных, анимационных и короткометражных фильмов из 90 стран. Из этого числа 600 заявок было подано для отбора через сайт кинофестиваля. А всего будет показано 157 российских и зарубежных фильмов.

География представленного во Владивостоке кино развернётся на 45 стран: от Японии и Китая до Аргентины и Шри-Ланки.

Напомним, XIII Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 12 по 18 сентября.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Автор:
Теги: кино  Меридианы Тихого  кинофестиваль 



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Комментарии

  • Псевдоним14:06, 13.09.2015#

    Челяди не положено брать рядом с хозяевами

  • Псевдоним14:06, 13.09.2015#

    Челяди не положено брать рядом с хозяевами

  • Псевдоним14:07, 13.09.2015#

    Челяди не положено жрать рядом с хозяевами

  • Дануна14:18, 13.09.2015#

    А кто такой Михаил Евремов?

  • Псевдоним14:34, 13.09.2015#

    Ефремов - это халявщик-алкаш, где залява там он. . . Россию обсирает за кордом от души. . . в Ютубе -есть!

  • Псевдоним13:31, 17.09.2015#

    Нарад - быдло для Миклушока и его банды

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