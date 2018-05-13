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Во Владивостоке интеллектуалов пригласили на "Завалинку"
Во Владивостоке 13 мая в библиотеке «БУК» для всех, кто уверен в своём словарном запасе, прошла интеллектуальная игра «Завалинка».
«Завалинка» - юмористически-интеллектуальная игра, в которой игроки (или команды) соревнуются в придумывании фальшивых значениях словам так, чтобы выглядело убедительно. Главная задача команды – выявить правильное определение и поставить на него максимальную ставку. Помимо этого, команда получает очки, если другие команды посчитали придуманное ей определение верным. Именно поэтому игра не только интеллектуальная, но и юмористическая. С более подробными правилами командам помогла разобраться ведущая игры – Юлия Кац.
В игре приняли участие пять команд, с разным количеством человек. Игра проходила в лёгкой и дружественной атмосфере. По завершению игры было подсчитано количество баллов и определён победитель.
Надежда ДЯДЕНКО. Фото автора.
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