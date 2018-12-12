Жизель предпочитает джинсы

Десять живучих мифов балета в Приморье

Шесть лет назад, вместе с открытием во Владивостоке Приморской сцены Мариинского театра, среди жителей Владивостока стали появляться сказочные небожители – артисты балета. Как они выглядят при солнечном свете? Чем они живут, дышат, питаются, и питаются ли вообще? Есть ли какие-нибудь земные заботы у этих принцев и эльфов, или они живут в своем волшебном мире, снисходительно являясь нам, смертным, только во время спектаклей?





- В жизни мы обычные люди. Только немного другие, - улыбается балерина Приморской сцены Мариинского театра Анна САМОСТРЕЛОВА (она же - принцесса Аврора, Жизель, Кармен, Одетта-Одиллия и прочие персонажи балетных спектаклей).

Миф № 1: все артистки, танцующие в балете, называются балеринами

Вовсе нет. В каждом театре - своя классификация. На Приморской сцене Мариинского театра она по возрастающей выглядит так: кордебалет, корифеи, солисты, и только артистки высшей позиции называются балеринами. И премьерами (мужской вариант). Во Владивостоке только две балерины и два премьера.

Миф № 2: артисты балета ВСЕГДА невероятно красивы

- При свете дня грациозные «белые лебеди» балета превращаются… в «рабочих лошадок», - развенчивает миф Анна. - Легкость и изящество на сцене даются тяжелыми ежедневными занятиями, начиная с десятилетнего возраста. Главные правила: труд, дисциплина и самоограничение. И если вы хотите увидеть в обычной толпе артистку балета, ищите стройную фигуру с походкой Чарли Чаплина – выворот ног является фирменным балетным признаком.

Миф № 3: балерины ничего не едят

Самоограничение в еде закладывается в нас с детства вместе с названиями балетных па. На самом деле, важно, у кого какая предрасположенность – кому как повезет. За свой внешний вид и вес артистки балета отвечают сами, никто нас на весы не ставит и за лишние килограммы не наказывает. Но вес – это наш рабочий инструмент. Чем в лучшей ты форме, тем лучше работать и тебе, и твоему партнеру. К тому же от веса зависит такой важный параметр, как эстетика. Что бы там ни говорили, но, когда все артистки на сцене в хорошей форме, это намного лучше смотрится. Балет – это не спорт, это искусство красоты, и артист должен быть красивым.

Я не придерживаюсь особых диет, когда много работы и спектакли идут часто – вес вообще невозможно набрать из-за большой нагрузки. А вот в отпуске я осознанно позволяю себе поесть вдоволь, ни о чем не думая, и набрать пару лишних килограммов. Потом, конечно, приходится их сгонять: не есть вечером и отказываться от сладкого. В сочетании с большими физическими нагрузками эта проблема решается быстро.





Миф № 4: для балерины самое важное – хорошие физические данные

Это не так. В театре очень много феноменально способных людей, но кто-то может себя проявить, а кто-то нет, в силу своего характера. Как ни крути, в нашей профессии очень важна хорошая голова - чтобы ты хорошо воспринимал, помнил и применял все указания педагогов. Чтобы ты адекватно реагировал на все устойчивые и неустойчивые ситуации на сцене. Чтобы ты мог достойно выдержать ответственность.

Когда вы едете на гастроли, или у вас ответственный спектакль – в этих ситуациях нужно мобилизовать все свои силы и не позволять себе допускать ошибки. Некоторые люди к этому не готовы. И это важно для любой профессии. Просто у нас это сразу становится очевидным, сцена - как лакмусовая бумажка. Балерина – это не только исполнитель главной партии, это еще и своеобразный лидер, тот человек, на которого коллектив равняется, и ты не имеешь права в каких-то ситуациях показать свои слабые стороны.

Миф № 5: балет – искусство молодых

А это – правда. Хотя история знает массу примеров, когда знаменитые балерины танцевали до глубокой старости, а в столичных театрах труппы состоят и из молодых, и из довольно взрослых (а в балете 30 лет – это солидный возраст) артистов. Но приморский театр еще молод, и коллектив в нем состоит в основном из очень молодых артистов, захотевших приехать в Приморье не только из театров России, но и из разных стран. Да, в нашей труппе много иностранцев, и особенной популярностью Приморская сцена Мариинского театра пользуется у японских артистов балета. Японки очень техничные и работоспособные, трое из них танцуют ведущие партии. Для них важен престиж русского балета, важна запись в резюме – работа в Мариинском театре, что полезно для карьеры. А театр с удовольствием принимает у себя таланты со всего мира, от чего только выигрывает.

«У нас все танцуют, - добавляет педагог-репетитор Владимир ПЕТРУНИН, - Мы рады любому человеку, который хочет танцевать. Стараемся помочь и создать условия. В этом плане наш балетмейстер никого не зажимает, можешь - давай! Наш театр молодой, только формируется, и мы, педагоги (в основном, питерцы), стараемся «вытащить» любого способного артиста. Работают все на износ – артистов мало. Вот тут молодость им и помогает. Всех учить приходится – как встать, как накраситься, как одеться, я даже учу пошивочный цех, как шить костюм со специальной балетной проймой, чтобы сидел идеально в танце.

Зато все усилия награждаются сторицей. Например, когда мы привезли в Питер эталон классического балета, «Спящую красавицу», мэтры поначалу отнеслись к этому скептически. Но, когда посмотрели, были сильно удивлены: «Мы даже не ожидали такого уровня». Было приятно слышать такое резюме от знатоков искусства».

Миф № 6: гастроли лучше, чем работа в театре

- До приезда во Владивосток я семь лет гастролировала в составе труппы Санкт-Петербургского театра балета Константина Тачкина, - продолжает рассказ Анна, - Бывало, мы переезжали каждый день! Страны и города сливались в один нескончаемый поток. Я не получала от этого удовольствия, возник какой-то творческий кризис. Я хотела работать в театре. Отправила резюме и видеозаписи в разные труппы, и пришло приглашение из Владивостока. И вот я здесь уже полтора года, и ничуть не жалею об этом.

Когда сюда ехала, меня пугали плохой погодой, но в феврале я увидела солнечное небо – после сумрачного Петербурга это впечатляет. Конечно, первое время был сильный стресс, как и в любом моменте, связанном с резкой переменой в жизни. Спустя месяц освоилась – как раз готовился балет Баланчина, и все очень быстро закрутилось, навалилось много работы и, на самом деле, было некогда думать и рефлексовать. Руководитель и коллектив встретили хорошо.

Сюда я ехала не на высшую ступень в театре - просто на солистку - и прекрасно понимала, что могу не понравиться, и все зависело от того, как я проявлю себя в театре. К счастью, у меня все сложилось.





«В жизни мы обычные люди. Только немного другие...».

Миф № 7: балерины не созданы для семейной жизни

В мае было пять лет, как я в браке. Муж, работавший техническим директором моего прежнего театра, тоже приехал со мной во Владивосток. На самом деле, я рада, что он по своим профессиональным обязанностям был приближен к моей работе и прекрасно осознает, что и как мне дается, и почему мое настроение часто бывает изменчивым.

У артистов балета бывает меньше времени для близких, мы можем не уделять им внимания, потому что устаем не столько физически, сколько эмоционально. Например, когда мы познакомились, муж не понимал, что после репетиции я могу быть уставшей и поэтому на предложение пойти погулять отвечаю отказом. Но потом он научился делать мне скидку, и я тоже со временем поняла, что важно думать не только о себе, жизнь состоит не только из театра – надо жить полной жизнью.

У нас очень часто создаются балетные семьи, потому что мы проводим практически все свое время в театре и общаемся, зачастую, только в своей среде. Человеку со стороны не понять нас – наш балетный мир очень закрытый и живет своей обособленной жизнью. Когда я слушаю, о чем говорят мои не балетные друзья, я понимаю, что наши балетные страсти – это такая ерунда. Но на сцене ты можешь пережить то, что ты в реальной жизни не переживешь, выплескиваешь такие эмоции, которые в тебе никто и не предполагал. Это психотерапия.

Сейчас уже никто из балетных не боится родить ребенка. Да, я выпаду из карьеры на год, но жизнь состоит не только из работы и театра – все это проходит. Но в конце жизни ты вспоминаешь какие-то определенные яркие моменты, и пусть это будут не только карьерные взлеты и падения, но и улыбка твоего ребенка, и блеск глаз любимого человека.

Миф № 8: костюмы балерины - совершенны

Я очень люблю костюмы двух балетов – «Ромео и Джульетта» и «Баядерка». Еще люблю, когда удается танцевать в костюмах с историей, в которых танцевали «звезды» балета - чувствуешь себя в них совершенно по-другому.

Но есть и такие элементы костюмов, с которыми просто нужно смириться. Например, большой кокошник в балете «Жар-Птица» - я его стараюсь крепить на голову намертво, чтобы он не упал во время поддержек. Потому что, если что-то во время танца начинает болтаться, это катастрофа. Мы его крепим так, что у меня после спектакля еще долго голова надавлена. Что используем? К сожалению, ничего нового, шпильки и невидимки – наше все.

Миф № 9: самый важный день для балерины – это день спектакля

Это так. Все остальные дни – это просто подготовительный процесс к следующему спектаклю: уроки, репетиции. В обычный день я могу и поздно лечь, и пиццу съесть. Но в день спектакля задача - чувствовать себя хорошо. Поэтому я намеренно просыпаюсь позже, чем обычно – в 11.00. Урок в этот день проходит в 15:00. Урок – обязательное ежедневное занятие для всех артистов, во время которого мы разогреваем себя для репетиций и спектаклей. Затем, в 16:00, я иду в буфет. Что ем? Однозначно, что-нибудь легкое, например, суп. Не получаю при этом никакого гастрономического удовольствия, главное – утолить голод и зарядить себя энергией на спектакль. Затем у меня есть полчаса на то, чтобы полежать спокойно в раздевалке.

В это время я - не очень общительный человек. За два часа до спектакля начинаю потихоньку готовиться: делаю голову. В зависимости от сложности прически и грима – или иду к гримерам, или делаю это сама. Например, на «Лебединое озеро» делаю голову самостоятельно, там ничего сложного нет.

Перед выходом на сцену у меня легкий мандраж. Я считаю, если ты выходишь на сцену без волнения – значит тебе пора увольняться. Но, когда начинаю танцевать, мне становится спокойней.

На спектакле лучше не делать большее, чем ты делал на репетициях – нужно просто качественно выполнить то, что ты умеешь делать. Если будешь «вылезать из штанов», тебе просто не хватит сил хорошо отработать весь спектакль.

Конечно, имеет значение, сложился ли контакт с партнером. Важно доверять друг другу. Бывает, конечно, что мы спорим на репетициях, как лучше станцевать – это нормальный рабочий процесс. Но на сцене забываешь про все. Не может такого быть, чтобы с разными партнерами ты танцевал одинаково. Один человек тебе дает одно, другой – другое. Но и с одним, и с другим премьером у нас получается качественная работа.

Я люблю момент, когда спектакль только закончился, и мы обмениваемся впечатлениями с педагогами. Если все получилось, и моя оценка совпадает с их оценкой – я довольна проделанной работой.

После спектакля не спешу домой, чтобы дать время улечься всем страстям и эмоциям. Муж прекрасно знает, что сейчас мне нужно побыть одной.

Миф № 10: аплодисменты не имеют значения

Это неправда. Всегда очень помогает, когда зритель поддерживает артиста аплодисментами и, особенно, когда он знает, в каким моментах это нужно сделать. Очень приятно, что приморский зритель, пусть и не знает всех технических тонкостей балета, но реагирует эмоционально. Например, я помню свое первое выступление здесь в «Лебедином озере» – там есть момент, когда Одетта убегает от принца в начале белого адажио и красиво ложится на сцену - зрители начали хлопать! Никогда за свою творческую жизнь я не получала в этом месте аплодисментов (смеется). Они оценили не техническую сторону, а эмоциональную. В этот момент у меня «крылья за спиной выросли».

Во время спектакля трудно определить, зацепил ты зрителя или нет. Во многом это потому, что спектакль зависит не только от тебя – это коллективный процесс. Если солисты танцуют превосходно, но у кордебалета что-то не получается, то для зрителя этот спектакль будет несовершенный.

Мне кажется, высшая цель, которую мы, артисты, должны достичь – чтобы зритель на 2-3 часа спектакля отрешился от своих проблем и, выйдя из театра, еще долго был под впечатлением. Если у нас получилось так увлечь зрителя, то это - самая большая похвала артистам балета.

Досье "Золотого Рога": Анна Самострелова родилась в городе Всеволожск Ленинградской области. Окончила школу классического танца им. Г.В. Ледяха в Москве. Работала в Санкт-Петербургской государственной консерватории, в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Л. Якобсона. С труппой Санкт-Петербургского театра балета Константина Тачкина гастролировала в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Финляндии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Сингапуре, Тайване. С 2017 года - ведущая солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Татьяна ПОНОМАРЕНКО, фото предоставлены героиней материала.