Творением приморского писателя заинтересовалась ФСБ

Известный писатель-дальневосточник Анатолий Смирнов написал новую интересную книгу о Рихарде Зорге. Это увлекательная биографическая проза, подробно исследующая жизнь и подвиг одного из самых загадочных и до сих пор в художественной литературе не раскрытых легендарных разведчиков. А недавно Союз ветеранов государственной безопасности выдвинул книгу Анатолия Смирнова «Висбаден» всегда на связи» на литературную премию ФСБ России.

Книга состоит из двух частей, хорошо дополняющих друг друга: повесть и собрание во многом впервые здесь обнародованных материалов – ксерокопии подлинных документов на русском, японском, немецком языках, письма, фотографии, воспоминания друзей и врагов Зорге.

Особенно впечатляют высокие оценки врагов, которых трудно заподозрить в каких-либо симпатиях к России. Например, начальник гестапо и отдела немецкой разведки за границей группенфюрер СС Вальтер Шелленберг: «Зорге нанес непоправимый ущерб японцам. Только в 1940 году он отправил в Москву 300 тысяч групп закодированного текста». Или шеф ФБР и контрразведки США Джон Эдгар Гувер: «Пожалуй, наиболее успешной из всех шпионских операций Второй мировой войны стала деятельность в Японии разведывательной группы под руководством немецкого коммуниста д-ра Рихарда Зорге».

Также высокие оценки нашему разведчику дали директор ЦРУ Аллен Даллес, японский историк Акира Фудзивара, французские авторы «Всемирной истории разведывательных служб» Роже Фалиго и Ремми Кофер, итальянский специалист по истории мировой разведки Э. Бояджи и другие.

И уж, конечно, не мог не привести Анатолий Смирнов высочайшие характеристики Рихарду Зорге авторитетных знатоков нашей разведки. (Кстати сказать, характеристики эти опровергают клеветнические измышления о Зорге таких неутомимых антисоветчиков, как тележурналист Л. Млечин). Вот только одно лишь приведенное писателем свидетельство – куратор группы «Рамзай», сотрудник внешней разведки КГБ СССР Борис Грудзь: «Рихард Зорге не был никогда двойником… Говорят, он помогал Отто. И правильно, это само собой разумеется. Опытнейший немецкий журналист изучал Японию не поверхностно, как многие фашистские дипломаты, а глубочайше. Он улавливал такие тончайшие моменты, до которых туповатому немецкому офицеру Отто было никогда не добраться. А как нашему разведчику было проработать столько лет с Отто, если бы он не давал ему никаких сведений о Японии?».

Но все это во второй части, а начинается книга повестью ««Висбаден» всегда на связи» («Висбаден» - позывной Владивостока). И начинается даже не с первой экспозиционной интригующей главы, не с Токио, где жил, работал и был казнен Зорге, не с Владивостока, где секретный радист Приморского управления НКВД на промежуточной засекреченной радиостанции передавал в Москву шифровки («Шифровальщики немедленно приступили к расшифровке. «Висбаден – Мюнхену: Рамзай сообщает – война начнется 22 июня»), повесть все-таки разворачивается с четвертой главы, с работы Зорге в Китае.

Китайские годы Рихарда Зорге еще не раскрыты. Анатолий Смирнов впервые описывает сложнейший китайский период работы разведчика. Правитель Чан-Кайши, генералы и офицеры китайской, японской, британской, американской военщины, их жены и любовницы, советники, представители иностранных фирм, разведчики, журналисты… Зорге был в центре этого круговорота лиц, политических, экономических интриг, соглашений, конфликтов. Писатель на убедительных примерах показывает, как идет становление разведчика, накапливаются знания, умение, приобретается опыт. «Шанхайский период его разведывательной работы превратил Зорге в настоящего разведчика-нелегала», - подчеркивает Смирнов. По сути дела отсюда, с Китая, берет начало группа «Рамзай».

А дальше – Япония, куда Рихард по разработанному Центром маршруту попадает сложным кружным путем как немецкий журналист. И вновь внедрение, поиск, проверка нужных людей, вербовка агентов, скрупулезная опасная добыча информации, радиопередачи шифровок. И снова, как говорит автор, «рискованная игра «в кошки-мышки».

Много раз группа «Рамзай» была на грани провала. Но чутье, интуиция Зорге, его бесстрашие, его высочайший профессионализм, блестящее знание психологии людей спасали положение. Даже когда японская контрразведка начала перехватывать наши шифровки, даже тогда японцы не могли их дешифровать! «Зорге дал указание Клаузену (радисту группы – Б.Л.) менять длину волны через каждые 250 слов передачи. Радиопеленгатор мог перехватить только часть шифрованных сообщений радиопередатчика Клаузена, а затем был вынужден снова искать его в эфире на другой волне. Японские криптографы были полностью сбиты с толку, когда поняли, что код меняется после каждого выхода в эфир, каким бы коротким он ни был».

Понятно, что разведка, ее методы и способы – закрытая тема. До сих пор еще далеко не все возможно раскрывать из того, что, и главное, как происходило в разведывательном деле и в прошлом, и в позапрошлом веке. Но Анатолию Смирнову, считаю, удалось показать своего героя в очень характерных эпизодах его сложной работы. Думаю, помогло в этом писателю то, что он сам, полковник в отставке, ветеран пограничной службы и внешней разведки, Почетный сотрудник госбезопасности, прошел полную опасности и смертельного риска школу сбора секретной информации за рубежом. Достоверность книги не вызывает сомнения. И не потому, что она насыщена множеством известных имен, событий, дат (это тоже имеет значение), а прежде всего потому, что автор не вообще рассказывает, например, как историк, а приводит как писатель, точные, живые, убедительные детали, присущие одной лишь этой опасной жизни разведчика.

Надеюсь, дальневосточники с очень большим интересом и гордостью прочтут страницы о пребывании Рихарда Зорге в Уссурийске, во Владивостоке, о владивостокских связных легендарного разведчика, о секретной круглосуточной передаточной станции на мысе Голдобина.

Примечательный факт. Автор книги вышел с инициативой к городским властям о необходимости создания сквера имени Зорге во Владивостоке. Недавно такой сквер появился.

После развала советской державы из нашей литературы ушел положительный герой. Перед писателями не стоит уже государственная задача показывать - «делать жизнь с кого». Книга Анатолия Смирнова – исключение. Русский писатель-патриот с любовью к своему герою дал нам, и особенно молодежи, великолепный яркий пример мужества, чести, стойкости, верности долгу, веры в свое государство, стремления принести ему пользу любой ценой, даже ценой собственной жизни.

Борис ЛАПУЗИН, член Союза писателей России.

«Золотой Рог».