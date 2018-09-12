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Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке
Ведущие творческие коллективы Дальнего Востока выступят во Владивостоке в дни Восточного экономического форума, первый концерт состоится 12 сентября
Культурные мероприятия в рамках программы Восточного экономического форума пройдут не только в театрах и музеях Владивостока, и в на открытой концертной площадке, смонтированной на Спортивной набережной. Жителей и гостей приморской столицы ждут на фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока» с 12 по 16 сентября каждый вечер с 17 до 20 часов, для них приготовлена разнообразная концертная программа.
Здесь выступят лучшие творческие коллективы девяти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В первые два дня свои культурные программы представят Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная области и Чукотский автономный округ, сообщает пресс-служба Приморской краевой филармонии.
Гала-концерт состоится 14 сентября с 19 до 21часа, а 16 сентября – в день закрытия ВЭФ, вечер на Спортивной набережной откроется выступлением Эстрадного оркестра и солистов Приморской краевой филармонии, в финале концерта выступят творческие коллективы Республика Саха-Якутия и Магаданской области.
В Приморской краевой филармонии рассказали и о предстоящей грандиозной премьере, которая состоится в зале филармонии 13 сентября, - музыкальном спектакле «Венецианский карнавал». В красочной костюмированной постановке занят почти весь творческий состав филармонии – музыканты, солисты, танцоры. На сцене филармонии прозвучат лучшие арии из самых популярных в мире опер и оперетт, их представят звезды приморской сцены – Анна ГАМОВА, Елена БРЫКИНА, Наталья БРЫЛЕВА, Анастасия ЦЫГАНОВА, Наталья ПОДПОРИНОВА и Евгений МИЗИН. Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит произведения короля вальса Йоганна ШТРАУСА, «Венгерский танец» Й. БРАМСА, музыку А. ХАЧАТУРЯНА.
Когда-то знаменитый скрипач и композитор Никколо ПАГАНИНИ, потрясенный и ошеломленный фантастическими образами маскарада, написал свой «Венецианский карнавал» для струнных инструментов, на сцене Приморской филармонии это произведение, давшее название всему концерту, сыграет квартет «Садко» на русских народных инструментах и Тихоокеанский симфонический оркестр.
Одним словом, гостям Владивостока, оказавшимся в приморской столице в дни Восточного экономического форума, будет представлена хорошая возможность познакомиться с многогранным культурным «Созвездием Дальнего Востока».
Фото пресс-службы Приморской краевой филармонии.
Ирина БАРАННИК, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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