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Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"

12 Сентября 2018, 08:54 | Приморье

Конкурсную программу Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» ежегодно оценивает команда титулованных специалистов, определяющих состояние современного кинематографа.

Главный принцип формирования жюри заключается в возможности взглянуть на кино с разных точек зрения и услышать профессиональное мнение представителей киноиндустрии.

В этом году работы конкурсных программ оценят — российский режиссер Алексей Герман-младший, немецкий режиссер-документалист Филип Грёнинг, программный директор Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюн, канадский программный директор Дэнни Леннон, художник и режиссер Ян Фудун из Китая.

Алексей Герман-младший (Россия)Описание: ОСНОВНОЕ/Герман.jpg

Российский режиссер, сценарист. Его дебютный полнометражный художественный фильм «Последний поезд» был удостоен награды Луиджи де Лаурентис («Особое упоминание») на Международном кинофестивале в Венеции в 2003 году. С тех пор его фильмы демонстрировались на самых престижных кинофестивалях мира и удостоились многочисленных наград, в том числе нескольких наград Российской киноакадемии «НИКА», «Серебряного льва» за лучшую режиссуру в Венеции за фильм «Бумажный солдат» (2008), «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад на кинофестивале в Берлине и приза Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона за фильм «Под электрическими облаками» (2015). Его последний фильм «Довлатов» (2018) участвовал в Берлинском кинофестивале, где завоевал «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад.

Филип Грёнинг (Германия)Описание: ОСНОВНОЕ/Грёнинг.jpg

Немецкий режиссер, документалист, сценарист. В 1986 году основал собственную продюсерскую компанию. Его фильмы демонстрировались на самых престижных кинофестивалях и были отмечены множеством наград, в том числе «Бронзовым леопардом» МКФ в Локарно (1992), специальным призом жюри на фестивале «Сандэнс» (2006), специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля. Он был членом жюри фестивалей в Венеции, Мюнхене, Санкт-Петербурге, читает лекции в киноакадемии Батен-Вюртемберга и преподает в Международной киношколе Кельна. Является членом киноакадемии Германии, Европейской киноакадемии и Баварской академии изобразительных искусств.

Ко Мин Цзюн (Тайбэй)

Описание: ОСНОВНОЕ/Ко.jpgПрограммный директор Тайбэйского кинофестиваля с 2014 года. Прежде чем начать работать на Тайбэйском кинофестивале в 2011 году, она работала в кинопрокате, на кинопроизводстве, сотрудничала с фестивалями на Тайване и в Великобритании. Выступает в качестве программного консультанта на МКФ в Сингапуре. Была редактором специальных выпусков «Португальское кино» (2015) и «Внезапно двадцать» (2018). Член жюри МКФ в Роттердаме и Пусане, Тайбэйского кинофестиваля «Золотая лошадь», Тайваньского международного кинофестиваля документального кино и международного фестиваля короткометражного кино «Новая волна» (Гонконг).

Дэнни Леннон (Канада)Описание: ОСНОВНОЕ/Леннон.jpg

Программный директор, известный во всем мире. В 1999 году Леннон запустил программу «Давай короче!», которая фокусируется и поддерживает короткометражные фильмы со всего мира, а также канадское кино. Дэнни является программным директором Talent tout court, начатой в 2012 году в сотрудничестве с «Телефильм-Канада». С 2005 года стал одним из отборщиков программы Coups d'♥at на Каннском кинофестивале.

Ян Фудун (Китай)Описание: ОСНОВНОЕ/杨福东_Yang_Fudong_Portrait.jpg

Художник, режиссер. Является одним из самых успешных и влиятельных современных художников Китая. Фотографии, фильмы и инсталляции Яна, являясь отражением мультикультурализма, представляют уникальное видение культуры Шанхая. Ян Фудун принимал участие в престижных международных выставках: Documenta в Касселе, Венецианское биеннале, Лионской биеннале, Азиатско-Тихоокеанской триеннале и других.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: владивосток  Меридианы Тихого  кино  кинофестиваль 



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