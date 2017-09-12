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В Приморье выходит в свет особая Книга...

12 Сентября 2017, 11:30 | Приморье

Издательство «Валентин» в серии «Земля вольной надежды» подготовило к выпуску книгу «Депортация.1937»

В издательстве «Валентин» в серии «Земля вольной надежды» выходит в свет особая книга - «Депортация. 1937» (руководитель проекта - Юлия ПАК). Она посвящена одной из самых драматических страниц за всю 150-летнюю историю проживания корейцев в России.

- Сталинская депортация 80-летней давности затронула каждую корейскую семью, - говорит автор книги Валентин Пак. - Наша семья не стала исключением. Моих родителей тоже выслали. Я посвящаю эту книгу им - отцу ПАК Пен Дю (Петру Владимировичу) и маме - ЮГАЙ Евдокии. А также всем советским корейцам, кто был депортирован осенью 1937 года. Согласно официальной статистике их было 171781человек.

В новой 800-страничной книге публикуются архивные списки - повагонные и посемейные - депортированных корейцев по материалам государственных архивов Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей. В них - 20428 человек. Сведения о 14897 депортированных публикуются впервые. Это всё, что удалось разыскать. Издать полный список невозможно по той простой причине, что почти 88 процентов списков корейцев, которых переселяли в Среднюю Азию, не сохранились. Очевидно, большая часть документов была утеряна.

Эта книга для всех, кто интересуется историей корейцев, проживающих на постсоветском пространстве. Чтобы знали. И помнили.

Лариса РЕКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: издательство  книга  валентин 



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