В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)

На Приморской сцене Мариинского театра в пятницу, 9 сентября, состоялось открытие 14-го МКФ стран АТР "Меридианы Тихого". Первый приз фестиваля - Приз Губернатора Приморского края "9288 км" за выдающийся вклад в кинематограф - был вручён кинорежиссёру, сценаристу и продюсеру Сергею Соловьёву. В это время в кинотеатре "Океан IMAX" прошли показы фильмов открытия - драмы Павла Лунгина «Дама Пик» и ленты «Пламя» от японского режиссёра Каори Момои. Об этом деловой газете "Золотой Рог" сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Среди почетных гостей кинофестиваля - режиссёр, сценарист и педагог Владимир Хотиненко (Россия),кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации режиссер Сергей Соловьев, сценарист, продюсер Пен-ек Ратанаруанг (Таиланд), продюсер, вице-президент Китайской Международной Кинокорпорации Шень Ян (Китай), кинокритик Эдуард Вайнтроп (Франция), актриса театра и кино Анжели Баяни (Филиппины).

В этом году организаторам пришлось нарушить некоторые устоявшиеся за несколько лет традиции кинофестиваля. Обычно гостей на «звездной" дорожке встречал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Однако сегодня глава региона находится в рабочей поездке по пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» районам края.

Отметим, что десять рублей с каждого проданного билета на фильмы 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут направленны на помощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

Напомним, XIV Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября. В официальную программе «Меридианов »-2016 включено 180 фильмов из 41 страны.