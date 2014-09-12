Первый симфонический концерт в Приморском театре оперы и балета начался со скандала

"Большой концерт" в рамках II краевого музыкального фестиваля "Приморский ключ" стал первым симфоническим концертом в Приморском театре оперы и балета в новом сезоне. Однако не обошлось без казуса – дирижеру забыли положить ноты.

Выступление симфонического оркестра театра под управлением художественного руководителя Антона Лубченко при участии московских солистов Елизаветы Сущенко и Юрия Богданова владивостокские ценители классики запомнят надолго: четыре отделения - "Большой концерт" по масштабности может поспорить с "Чайковским-марафоном", который музыканты театра отыграли в день рождения великого русского композитора. В этот раз в Большом зале звучали произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича и А. Скрябина.

Но еще запомнится концерт и тем, что начался он не сразу. Дирижер, художественный руководитель оркестра, Антон Лубченко не смог начать первое отделение из-за того, что на месте не оказалось нот.

После трех минутной паузы (видимо, вызванной недоумением) он повернулся к зрителям и сказал: «Мне забыли положить ноты. Видимо сегодня в 23.30, когда закончится концерт, кто-то будет уволен».

Ноты принесли, заново представили музыкантов, и концерт начался. Известная российская виолончелистка Елизавета Сущенко дебютировала во Владивостоке с произведениями Сергея Прокофьева. Она исполнила Симфонию-концерт для виолончели с оркестром и Концертино для виолончели с оркестром.

В программу концерта также вошли отрывки из опер Сергея Прокофьева «Семен Котко» и «Война и мир», Симфония № 8 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина.

Далее симфонический оркестр Приморского театра оперы и балета отправится в Фокино, где даст концерт 12 сентября. Завершится фестиваль "Приморский ключ" 13 сентября выступлением в Арсеньеве.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото: пресс-служба Примопера.