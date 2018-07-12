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Японский театр с 400-летней историей выступит во Владивостоке
Во Владивостоке 28 и 29 июля в большом зале Приморской филармонии пройдут выступления актеров японского национального театра кабуки, посвященные 90-летию гастролей в России. Это событие продолжит ряд мероприятий во Владивостоке в рамках Года Японии в России.
На сцену филармонии выйдет легендарная «звезда» кабуки — актер Итикава Садандзи IV и представит праздничный танец «Журавль и черепаха» в гербовом национальном костюме. Актер Итикава Цутаносукэ исполнит в стиле «онна-гата» танец «Дух глицинии», в женском гриме.
Также в представлении примет участие детская труппа из города Огано префектуры Сайтама. Зрители увидят спектакль «История братьев Сога — встреча в дворце самурая Кудо», который в Японии традиционно включается в новогодний репертуар.
Итикава Садандзи IV — продолжатель театральной династии актера Итикава Садандзи I, создавшего в 1893 году театр «Мэйдзидза» в Японии. Он не только прославился как актер, но и дал жанру кабуки новое дыхание, экспериментируя с разными пьесами и жанрами постановок.
Символично, что гастроли театра кабуки в СССР начались в июле 1928 года именно в столице Приморья. Тогда, в гостинице «Золотой Рог» был организован дружественный прием японских артистов, среди которых был актер Итикава Садандзи II и первые лица города. Спустя 90 лет кабуки вновь возвращается во Владивосток.
Кабуки известен во всем мире как часть национальной культуры Японии и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Театр с более чем 400-летней историей даст возможность горожанам и гостям Владивостока погрузиться в старинные обычаи и составить свое представление об удивительном мире кабуки.
Кроме концертов, актеры театра проведут во Владивостоке мастер-класс по искусству пантомимы в кабуки — для актеров и студентов театрального факультета.
Детская труппа встретится со своими сверстниками в ВДЦ «Океан» и Дворце детского творчества. Об истории гастролей театра кабуки в СССР можно будет узнать на открытых лекциях Хиоки Такаюки, преподавателя женского университета Сираюри.
Организаторами выступлений кабуки выступают Министерство иностранных дел Японии, Генеральное консульство Японии во Владивостоке и Ассоциация «Япония и Владивосток»
Билеты на концерты 28-29 июля можно купить в кассах Приморской филармонии, кассах «Дальпартера» и на http://dalparter.ru/event/284/buy1/21948, а также на https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/96605, Цена билетов - 200-600 рублей.
Фото: © Royal 21 — Итикава Садандзи (отец), ©KENTA AMINAKA — Итикава Цутаносукэ (сын), ©KIYOFUMI YAMAGUCHI — для детского театра Кабуки.
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