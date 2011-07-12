Крылья над морем

17 июля - День авиации Военно-морского флота России. Был он установлен 15 лет назад в память победы русских морских летчиков первом в истории авиации воздушном бою c германским авиаотрядом над Балтийским морем 17 июля 1916 года.

Это был первый бой истребителей С-10 конструкции Игоря СИКОРСКОГО. Они были созданы выдающимся русским авиаконструктором как самолеты прикрытия «летающих крепостей» того времени - тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец». Но 16 июля им пришлось защищать от налета немецких бомбовозов и истребителей русскую военно-морскую базу на острове Сааремаа.

Хотя участие русской морской авиации в Первой мировой войне началось раньше. Что интересно, первый самолет создал морской офицер Александр МОЖАЙСКИЙ, но авиаторы над водой летать не любили. Лишь после перелета Луи БЛЕРИО в 1909 г. через Ла-Манш самолеты появились над морем. И на авиационном празднике 1910 г. жители Кронштадта восторженно встретили первых авиапассажиров из Петербурга - самолет пилотировал первый русский морской летчик ДОРОЖИНСКИЙ.

На Парижской авиационной выставке 1912г. спортивный гидросамолет уроженца Владивостока Якова ГАККЕЛЯ был удостоен серебряной медали. Но во Владивостоке первый самолет появился в июне 1914 г. – самолет-амфибию для полярной экспедиции ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» пилотировал капитан II ранга АЛЕКСАНДРОВ. И уже в августе 1914 г. начались полеты русских летчиков в небе Арктики.

Официально военно-морское авиаподразделение было создано на Черноморском флоте приказом Морского министра адмирала Григоровича от 19.04.1911 г. Но когда началась Первая мировая война, гидросамолеты включили в состав флотов все воюющие стороны. На Балтике русские пилоты были полными хозяевами неба. И если в начале войны легкие гидросамолеты могли брать не более двух бомб и вели, в основном, авиаразведку, то в 1916 г. конструктор Дмитрий Павлович ГРИГОРОВИЧ смог установить бомбардировщик «Илья Муромец» на поплавки. Немецкие авиаконструкторы вооружили свои бомбардировщики пулеметами - и Дмитрий Павлович вновь сел за расчеты. 21 августа 1916 г. в небо взлетела «Чайка», первый в мире бронированный самолет - морской истребитель М-11.

А вот имена морских летчиков вошли в историю раньше. Так, прославился балтийский летчик А.ПРОКОФЬЕВ. Из-за случайного взрыва бомбы в кабине гидроплана лейтенант потерял нижнюю часть ноги. Офицеру изготовили протез, и он продолжал вести воздушные бои. Но в 1918 г., по распоряжению матросско-анархистского Центробалта, старший лейтенант Прокофьев был демобилизован и из Петрограда переехал в Приморье. Здесь он недолго прослужил в Спасском авиаотряде, занимаясь ремонтом самолетов, а в начале 20-х вместе с другими бывшими офицерами перебрался во Владивосток, а затем в Америку. Там он получил известность как конструктор легкомоторных спортивных гидропланов.

Его и приводил в пример (в романе Бориса ПОЛЕВОГО) оставшемуся без ног летчику МЕРЕСЬЕВУ комиссар ВОРОБЬЕВ.