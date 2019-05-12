41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке

30 мая в Мацуэ (префектура Симанэ, Япония) состоится сбор основных игроков в Го на 40-й Чемпионат мира по Го

Уже 31 мая начнутся игры, которые будут проводиться восемь дней.

В минуты отдыха от партий, для участников будет подготовлена большая культурная программа. В нее будут включены традиционные танцы и представления ведущих японских эстрадных артистов и музыкантов.

Точное число участников будет известно только на месте - максимально возможное - 77 человек. Именно столько стран являются членами международной федерации Го (IGF - International Go Federation), а каждую страну представляет один игрок. В этом году нашу страну представит Чемпион России 2018 года Тимур Санкин. Главным призом Чемпионата мира по Го является право представить свою страну в качестве очередной площадки для проведения ЧМ по ГО.

Игра Го – древняя настольная игра, в которой используются простые элементы: линия и круг, черный и белый, камень и дерево. Их объединение и простые правила создают тонкости, которые приводили и приводят в восторг игроков на протяжении тысячелетий. Привлекательность Го заключается не только в ее азиатской элегантности, но и в практических и стимулирующих особенностях дизайна игры.

Игра была изобретена более 2500 лет назад в Азии. Несмотря на свои относительно простые правила, игра очень сложная. По сравнению с другими настольными играми, Го поставляется с более крупной доской с большим количеством возможностей для игры и более длительными играми, и, в среднем, с большим количеством альтернатив для рассмотрения за ход. Цель игры, как следует из ее китайского названия, состоит в том, чтобы окружить как можно больше на доске - что важнее, больше, чем противник.

Количество игроков в Го во всем мире, по оценкам, составляет более 40 миллионов человек. Большинство из них живут в Восточной Азии, где в нескольких крупных городах созданы школы Го. Дети в возрасте от 8 до 20 лет в школе живут рядом со своим учителем с целью достижения профессиональных навыков. Игра Го с каждым годом становиться все более и более популярной.

Следующий 41-й Чемпионат мира по Го пройдет у нас во Владивостоке 28 мая 2020 года.