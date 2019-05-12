Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке
30 мая в Мацуэ (префектура Симанэ, Япония) состоится сбор основных игроков в Го на 40-й Чемпионат мира по Го
Уже 31 мая начнутся игры, которые будут проводиться восемь дней.
В минуты отдыха от партий, для участников будет подготовлена большая культурная программа. В нее будут включены традиционные танцы и представления ведущих японских эстрадных артистов и музыкантов.
Точное число участников будет известно только на месте - максимально возможное - 77 человек. Именно столько стран являются членами международной федерации Го (IGF - International Go Federation), а каждую страну представляет один игрок. В этом году нашу страну представит Чемпион России 2018 года Тимур Санкин. Главным призом Чемпионата мира по Го является право представить свою страну в качестве очередной площадки для проведения ЧМ по ГО.
Игра Го – древняя настольная игра, в которой используются простые элементы: линия и круг, черный и белый, камень и дерево. Их объединение и простые правила создают тонкости, которые приводили и приводят в восторг игроков на протяжении тысячелетий. Привлекательность Го заключается не только в ее азиатской элегантности, но и в практических и стимулирующих особенностях дизайна игры.
Игра была изобретена более 2500 лет назад в Азии. Несмотря на свои относительно простые правила, игра очень сложная. По сравнению с другими настольными играми, Го поставляется с более крупной доской с большим количеством возможностей для игры и более длительными играми, и, в среднем, с большим количеством альтернатив для рассмотрения за ход. Цель игры, как следует из ее китайского названия, состоит в том, чтобы окружить как можно больше на доске - что важнее, больше, чем противник.
Количество игроков в Го во всем мире, по оценкам, составляет более 40 миллионов человек. Большинство из них живут в Восточной Азии, где в нескольких крупных городах созданы школы Го. Дети в возрасте от 8 до 20 лет в школе живут рядом со своим учителем с целью достижения профессиональных навыков. Игра Го с каждым годом становиться все более и более популярной.
Следующий 41-й Чемпионат мира по Го пройдет у нас во Владивостоке 28 мая 2020 года.
Елена ХЛОЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Надо поверить в то, что ты пишешь"
- Во Владивостоке "Ночь в музее" отгремела на "Заре"
- 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке
- Юных приморцев ждут в академии хореографии
- Солисты Сеульской оперы открыли "Дальневосточную весну" во Владивостоке
- "Роман над облаками" с авиакомпанией "Россия" - ЛиТР-2019 осваивает шестой океан
- Александр Городний: Надеюсь на здравый смысл и… на губернатора
- Владивосток вместе со всей страной увидит "Коридор бессмертия"
- Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
- Во Владивостоке "Дальневосточные разлучницы" устроили "Весну блаженную"
Новости раздела
- "Надо поверить в то, что ты пишешь"
- Литература спасет мир
- Японский традиционный театр Ивами Кагура выступил во Владивостоке
- Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
- "Ночь музеев" подарила свет
- Во Владивостоке "Ночь в музее" отгремела на "Заре"
- В музеях Владивостока нет места туристам
- 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке
- Новая книга об Арсеньеве сделала его ближе и значимее
- Юных приморцев ждут в академии хореографии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"
- Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы
- 20 журналистов Приморья получат награды ХIII Дальневосточного конкурса "Живая тайга"