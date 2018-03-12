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В Приморье "Ростелеком" представил мартовские новинки "Видеопроката"
Жителям Приморского края стали доступны популярные премьеры сезона, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В марте пользователи услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Такой же другой, как и я», «Плюшевый монстр», «Погружение», «Дикарь (Гоген)», «Ледяная стерва», «Джуманджи: Зов джунглей», «Приключения Паддингтона 2», «Побег из Рио», «Форма воды», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Хит», «Фрэнк и Лола», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Кто наш папа, чувак?», «Темные времена», «9/11», «Спасибо за вашу службу», «Добро пожаловать незнакомец», «Астрал 4: Последний ключ», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фердинанд», «Стоянка», «Большая игра (2017)», «Свадьба Уайлд», «Ингрид едет на Запад», «Кое-что на день рождения».
В сервисе представлено более 3000 фильмов и сериалов. Сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.
«Видеопрокат» это:
- доступ к коллекции сериалов и фильмов;
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- возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;
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- еженедельное обновление коллекции фильмов;
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- удобная форма оплаты.
Видеотека разбита по тематикам: «Комедии», «Мультфильмы», «Мировая классика» и другое. Это позволяет быстро найти то, что нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 85 в HD-формате.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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