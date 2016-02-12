Культуру в Приморье поддержат металлоискателями

Вопросы усиления безопасности граждан обсудили в ходе координационного совета по вопросам реализации госпрограммы «Безопасный край» в администрации Приморья. Заседание провел вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий ЛЕОНОВ, на реализацию программы в 2016 году из краевого бюджета выделено почти 150 млн руб.

«Эти средства пойдут на мероприятия по профилактике наркомании, экстремизма, усилению безопасности в общественных местах...» - сообщил он.

Более подробно о своих проектах рассказали руководители профильных ведомств - соисполнители государственной программы. Так, департаментом культуры Приморского края планируется приобретение арочных металлоискателей в четыре учреждения культуры: Приморскую краевую филармонию, Театр кукол, Театр молодежи и Театр имени Максима Горького.

«Это места, где ежедневно собираются сотни людей, поэтому дополнительные меры безопасности не помешают. Планируется приобрести по две арки, чтобы на входе не возникало очередей», - сообщила заместитель директора департамента Анна ГОГОЛЕВА.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.