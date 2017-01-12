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В приморском поселке Кавалерово заработает 3D-кинотеатр
Кавалеровский киноконцертный зал «Россия» получил новое оборудование для показа фильмов в 3D формате. Оборудование уже почти смонтировано, и скоро кавалеровские зрители смогут оценить его достоинства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В прошлом году Фондом кино был объявлен конкурс по оснащению кинотеатров в населенных пунктах до 100 тысяч населения цифровым оборудованием. В апреле этот конкурс был объявлен, и отдел культуры кавалеровской райадминистрации подготовил пакет документов для участия в конкурсе. Пакет отправили в Москву. В июне ККЗ «Россия» стал обладателем субсидии на кинооснащение кинозала. Монтаж нового цифрового оборудования закончится к середине февраля-2017. Будет торжественное мероприятие по открытию киносезона с новым оборудованием.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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