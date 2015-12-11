Во Владивостоке открылась "Аллея Звезд" (Фоторепортаж)

Рядом с кинотеатром «Океан» в четверг, 10 декабря, установлена Стела с чайкой – символом кинофестиваля Меридианы Тихого. Под ней, - дорожка с отпечатками рук 11 известных российских и зарубежных деятелей культуры и кинематографа. Как сообщил корр. «Золотого Рога» с места события, теперь каждый кинофестиваль здесь будут оставлять свои отпечатки кинозвезды.

Мероприятие было приурочено к годовщине открытия кинотеатра «Океан» в новом формате IMAX. Проект придумала, создала и установила команда архитекторов и дизайнеров Concrete Jungle уже известная многим горожан по другим арт-объектам.





Как рассказали организаторы, объекты вылиты из очень стойкого и мощного антивандального бетона, что дает надежду на долгую жизнь монумента.

Директор сети кинотеатров «Иллюзион» Инна Соловьёва рассказала о том, что идея создания в городе Звездной дорожки появилась уже давно, просто нужно было вымостить отпечатки и определиться с дизайном.

«Звёздная дорожка обязательно будет расширяться и пополняться новыми автографами и оттисками рук. Уверена, что аллея звёзд станет знаковым местом для Владивостока», - считает Инна Соловьёва.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Иван БЕЛОЗЕРОВ.