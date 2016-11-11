Во Владивостоке детская изостудия Ирины Курьяновой открывает юбилейную выставку

Во Владивостоке 15 ноября в залах Приморского отделения Союза художников России открывается юбилейная выставка работ учащихся детской изостудии Ирины Курьяновой "Как прекрасен этот мир! Посмотри", сообщает газета "Золотой Рог".



На выставке, посвященной 25-летию детской изостудии, будут представлены работы учеников Ирины Курьяновой и Светланы Харкиной. Каждая картина – это маленький рассказ юного художника о себе и о том, как прекрасен мир вокруг, нужно только посмотреть.





Изостудия "Солнечный Зайчик" был открыта во Владивостоке в 1991 году при Краевой детской картинной галерее. Дети от 3 до 10 лет делали свои первые шаги в мире изобразительного искусства. Повзрослев, ребята выбирали разные профессии, но у всех в сердце остался маленький теплый "солнечный зайчик".





В истории изостудии много интересных и запоминающихся событий, проектов, встреч и поездок. Учащиеся принимали участие в конкурсах и выставках: от городских и региональных, до международных, и не раз становились победителями. Так в 1992 году ребята стали участниками творческой смены во Всероссийском детском центре "Океан" в рамках международной программы "Новые Имена".



В 1994 году детские работы были представлены на III конгрессе "Образование через искусство" (Монреаль), а в 2016 году юные художники стали призерами и лауреатами международного конкурса "Через искусство к жизни" (Москва).



Сами ребята со своими картинами побывали в США, Канаде, Италии, Китае, и везде их творчество не оставило никого равнодушным. Ведь детские работы отличаются искренностью и непосредственностью, потому что юные художники творят интуитивно – сердцем и душой.





Ребята с радостью посещают занятия в изостудии, ведь здесь они учатся видеть и ценить красоту окружающего мира. Художественное творчество помогает детям развиваться гармонично. Занятия рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством чередуются играми и беседами.









В духе студии праздники, спектакли, посещение концертов и выставок. Такие события вдохновляют и дарят идеи для новых сюжетов и образов. Дети с радостью переносят свои впечатления на бумагу с помощью кисти, карандаша или фломастера.









Особая радость для ребят - пленэр. Создавая свои этюды с натуры, они чувствуют себя настоящими художниками.



С 2015 года в изостудии существует направление перекладной анимации – мультстудия "Вторая речка". Мультфильмы, созданные детьми стали призерами фестивалей анимации в Москве и Калининграде. Осенью 2016 года открылось направление декоративно-прикладного творчества.





Двери изостудии всегда открыты для тех, кто хочет творить, ведь все дети талантливы!



Выставка будет проходить с 15 -30 ноября в залах Приморского отделения Союза художников России по адресу: Владивосток, ул. Алеутская 14А.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.











