Молодежная библиотека открылась во Владивостоке

Во Владивостоке (ул. Светланская, 55) открылась первая на Дальнем Востоке молодежная библиотека «Бук». В муниципальной библиотеке выполнен капитальный ремонт и установлено самое современное оборудование, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ранее здесь располагалась детская библиотека-салон им. Пушкина - одна из старейших в Приморье. Поэтому ей требовались капремонт и перепланировка. А так как площадь библиотеки немногим более 130 кв. метров, архитекторам пришлось поработать над проектом, чтобы максимально расширить небольшое пространство. Благодаря изготовленной специально для библиотеки мебели, легко трансформируемая общественная площадка при необходимости может превращаться в лекторий, место отдыха или работы.

Муниципальная библиотека «Бук» не ограничивается лишь книжными изданиями - каждый читатель получает возможность через специальное приложение загружать книги с крупнейшей электронной библиотеки «Литрес». В «Бук» можно и просто прийти, чтобы скоротать свободное время или сделать собственный проект: компьютеры в библиотеке постепенно заполняются программами, необходимыми для работы дизайнеров, программистов, архитекторов. А чтобы библиотека была доступна людям с ограниченными физическими возможностями, здесь расширены дверные проемы.

Библиотека реконструирована в рамках программы главы города Игоря ПУШКАРЕВА «Развитие культуры в городе Владивостоке». По этой программе библиотеки не просто модернизируют, они выходят на стандарты, по которым работают ведущие библиотеки мира.

Напомним, за последние два года полностью обновились библиотека №5 на ул. Леонова, детская библиотека №7 и универсальная библиотека №12 на ул. Калинина, библиотека №16 на ул. Котельникова, библиотека № 8 на ул. Приморской в районе Змеинки. Оригинальный дизайн, современная мебель, мультимедийные экраны, бесплатный Wi-Fi, автоматизированное обслуживание, множество интереснейших мероприятий делают модернизированные библиотеки привлекательными для читателей. Сейчас муниципальные библиотеки Владивостока - это не только место для хранения книг, но и полноценные образовательные и культурные центры.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.